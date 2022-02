První část amerického konvoje dorazí na Rozvadov v úterý večer

Praha - První část amerického konvoje, který v rámci aliančního cvičení projede přes Českou republiku, přijede na Rozvadov v úterý večer. Poslední američtí vojáci by měli Česko opustit za týden v úterý ráno. Celkem přes ČR přejede šest konvojů, které budou rozděleny do několika menších skupin. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Vojáci, kteří budou vybaveni například kolovými obrněnými transportéry Stryker, míří na cvičení na Slovensko.

Konvoj bude rozdělen do šesti částí a každá z nich následně i do pěti menších skupin, které po českých dálnicích pojedou s časovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. První část má podle plánů dorazit na hraniční přechod Rozvadov v úterý v 19:00, v minulosti se vojáci často potýkali se zpožděním. Technickou přestávku mají vozidla naplánovánu v Ostrově u Stříbra. Ráno dorazí do Rančířova na Jihlavsku, kde pro ně česká armáda připravila stanový tábor. Po odpočinku znovu na cestu vyrazí ve večerních hodinách. Českou republiku opustí na hraničním přechodu Břeclav. Každá část konvoje v Česku stráví maximálně 48 hodin.

Trasa vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, druhý den pak opět po silnici I/38 na dálnice D1 a D2. Přesun až 1500 vojáků a 700 kusů techniky je součástí cvičení Saber Strike 2022.

Armáda na twitteru uvedla, že v každé skupině bude na českých silnicích maximálně 20 vozidel. Řidiče vyzvala, aby dbali pokynů policie a nevjížděli do konvoje. "Nepředjíždějte, pokud nemáte jistotu, že předjedete celý konvoj," uvedla.

Podle Dvořákové se stejně jako v minulosti do cvičení zapojí 2. jezdecký pluk (2nd Cavalry Regiment), který je v současné době umístěn jako součást amerických vojenských sil v Německu. S sebou budou mít vojáci kolová obrněná bojová vozidla Stryker nebo terénní vozidla HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo), vybaveni budou i logistickou podpůrnou technikou, jako jsou cisterny nebo podvalníky.

Vojáci a technika armády USA se přes Česko přesouvali v minulosti už několikrát. Velkou pozornost vyvolal například konvoj asi 500 Američanů s více než stovkou vozidel, který projížděl Českem na jaře 2015 cestou ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu. Zprvu se ozývaly spíše kritické hlasy lidí z okruhu spolků kritizujících Severoatlantickou alianci (NATO) a sympatizujících s Ruskem. Při průjezdu ale nakonec americké vojáky vítaly tisíce jejich příznivců.

V dalších letech pak následovaly i početnější konvoje. Třeba v roce 2018 projelo Českou republikou dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků americké armády. Naposledy projíždělo loni v květnu a červnu Českem zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky armády USA.