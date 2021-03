První by se měly otevřít MŠ, 1. stupeň ZŠ a poslední ročníky

Praha - Při zlepšení epidemické situace by se podle ministerstva zdravotnictví mohly vrátit děti do školek (MŠ) a do lavic by jako první mohli znovu usednout žáci prvního stupně základních škol (ZŠ) a poslední ročníky základních a středních škol (SŠ). Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Ministerstvo by podle ní zároveň navrhlo povinné testování ve školách jedenkrát týdně s výjimkou učitelů, kteří jsou očkovaní nebo v uplynulých 90 dnech prodělali covid-19.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) minulý týden uvedl, že zatím neví, jak a kdy se budou vracet žáci do škol. Bude podle něj záležet na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne jen první a druhé třídy, řekl.

Podle Peterové ministerstvo zdravotnictví o opatřeních ve školách s ministerstvem školství jedná. "V případě zlepšení epidemiologické situace bude ministerstvo zdravotnictví navrhovat otevření MŠ a prvního stupně ZŠ, posledních ročníků ZŠ a SŠ, a to s povinným testováním jedenkrát týdně s výjimkou plně očkovaných učitelů a učitelů 90 dnů po prodělaném symptomatickém onemocnění covid-19," uvedla. V základních školách by se podle ministerstva zdravotnictví měli testovat i nejmladší žáci, dodala. O problematice testování ve školách se podle ní nyní vedou odborné diskuse.

Vláda v únoru začala připravovat testování ve školách, které se nakonec neuskutečnilo, protože se epidemie zhoršila a od 1. března se zavřel i zbytek do té doby otevřených tříd. Nyní fungují jen zařízení vyhrazená pro děti rodičů zdravotníků a některých dalších profesí. Podle plánu z února se ve školách měly používat antigenní testy, které ale podle některých odborníků nejsou určeny pro lidi bez příznaků, a pro testování ve školách by proto podle nich byly vhodné spíš přesnější PCR testy.

Na dotaz, zda ministerstvo zdravotnictví pro školy počítá dál s využitím antigenních testů, Peterová řekla, že každý test má svoje limity a je důležité rozlišovat, pro jaký účel a v jaké situaci je používán. PCR testy jsou podle ministerstva hlavně pro určení diagnózy onemocnění lékařem. Při plánování použití PCR testů je podle Peterové navíc třeba zhodnotit dostupnou kapacitu laboratoří i cenu vyšetření. "Preventivní PCR vyšetření bez diagnostické či epidemiologické indikace dle zákona o zdravotním pojištění nelze nárokovat cestou zdravotního pojištění, vyšetření platí instituce, která jej požaduje," vysvětlila.

Vláda počítala v únoru pro začátek s testováním středoškoláků a žáků devátých tříd. Ministerstvo školství podle své mluvčí Anety Lednové předpokládá, že k testování žáků po návratu do lavic využije tento původní návrh. Případná nová strategie by podle úřadu záležela na názoru epidemiologů, dodala Lednová. S původní strategií testování ve školách zatím počítá i ministerstvo vnitra, doplnila jeho mluvčí Klára Dlubalová.