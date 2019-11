První blok Temelína začal znovu vyrábět elektřinu

Temelín (Českobudějovicko) - Energetici v jaderné elektrárně Temelín připojili první blok k přenosové soustavě. Blok byl odpojený necelé dva dny do večera 11. listopadu kvůli chvění turbíny, které zřejmě zavinil pokles venkovních teplot. Energetici turbínu zkontrolovali, vyloučili, že by byla poškozená. Aktuálně je první blok na 70 procentech výkonu, druhý blok je v provozu na plném výkonu. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Zvýšené chvění některých částí parní turbíny prvního bloku zaznamenali energetici o víkendu. Blok odpojili v neděli 10. listopadu v 7:15, v pondělí 11. listopadu o tom informoval ČEZ na twitteru. "Informace jsme v souladu s předpisy předali v neděli státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a následně také informovali okolí jaderné elektrárny," řekl dnes ČTK vedoucí útvaru jaderné komunikace skupiny ČEZ Petr Šuléř. Obyvatele z okolí elektrárny informuje Temelín sms zprávami.

První blok připojili energetici k přenosové soustavě 11. listopadu večer. Předtím odborníci z firmy Doosan Škoda Power, která turbínu vyrobila, zařízení vyvažovali a kontrolovali. "Na Temelín přivezli měřicí aparaturu, která měří vzájemnou polohu těsnících kroužků statorové části turbíny a její hřídele. Na základě výsledků kontrol je potvrzen další provoz turbosoustrojí," uvedl mluvčí.

Specialisté také upravili vyvážení celého zařízení. Ředitel elektrárny Jan Kruml uvedl, že energetici budou teď sledovat provozní parametry. "Prioritou je pro nás bezpečnost zařízení, které budeme provozovat další desítky let," uvedl Kruml.

Podle Svitáka bylo chvění turbíny provozní záležitostí bez vlivu na jadernou bezpečnost. Ředitel sekce pro jadernou bezpečnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Zdeněk Tipek ČTK v pondělí řekl, že problém s turbínou nemá na jadernou bezpečnost vliv. I proto vedení elektrárny nechalo v provozu reaktor, na třetinovém výkonu.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 13,4 TWh elektřiny.