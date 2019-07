První alpskou etapu Tour vyhrál Quintana, dál vede Alaphilippe

Embrun (Francie) - První alpskou etapu Tour de France s třemi náročnými stoupáními vyhrál po sólovém úniku necelých 30 kilometrů před cílem Kolumbijec Nairo Quintana. Po 18 etapách je v čele i nadále Francouz Julian Alaphilippe, na průběžné druhé místo se probojoval Kolumbijec Egan Bernal. Roman Kreuziger se skupiny největších favoritů na celkové prvenství neudržel a ztratil na ni téměř pět minut.

Vítěz Gira i Vuelty Quintana, jenž na Tour dvakrát obsadil celkové druhé místo, nastoupil v průběhu závěrečného 23 km dlouhého stoupání na Galibier a zajistil si třetí dílčí triumf na "Staré dámě".

"Je to odměna za všechnu tu práci, kterou jsem tady odvedl. A taky zadostiučinění za to, že jsem v Pyrenejích ztratil tolik času," prohlásil Quintana, jenž se průběžném pořadí posunul z dvanácté na sedmou příčku. Se ztrátou více než minuty a půl na Kolumbijce dorazil do cíle Francouz Romain Bardet, třetí byl Kazach Alexej Lucenko.

"Dnes jsem byl připravený na nejhorší, ale i když to bylo šílené, stále mám žlutý trikot. Čekal jsem, že ostatní zaútočí. Dokud nenastoupili Bernal a Thomas, cítil jsem se v pohodě. Závěrečný sjezd jsem jel na maximum, rychleji to myslím nešlo. Ani si nevybavuji všechny zatáčky," řekl Alaphilippe, který se i přes chvilkovou ztrátu dokázal udržet ve skupině s největšími rivaly.

Z kandidátů na celkové prvenství si nejvíce polepšil dosud pátý Bernal, jenž dnes na ostatní favority najel přes půl minuty a z pátého místa poskočil na druhé. Na Alaphilippa ztrácí minutu a půl, před třetím obhájcem vítězství a svým kolegou týmu Ineos Britem Geraintem Thomasem má náskok pěti sekund.

Jediný český zástupce v pelotonu Kreuziger se před závěrečným stoupáním dvakrát dokázal vrátit do skupiny jezdců, kteří se soustředí na celkové pořadí. Nakonec se jich ale neudržel a cílem projel na 24. místě s více než desetiminutovou ztrátou na vítěze. V průběžném hodnocení zůstal patnáctý, za Alaphilippem zaostává o 17 minut.

Do dnešní etapy nenastoupili Brit Luke Rowe a bývalý mistr světa v časovce Němec Tony Martin, kteří neuspěli s odvoláním proti vyloučení za vzájemnou strkanici v průběhu 17. etapy. Oba navíc dostali pokutu 1000 švýcarských franků (zhruba 23.000 korun).

Oba týmy se postavily za své závodníky a podaly ještě ve středu večer společně protest proti jejich diskvalifikaci. Vyloučení podle nich bylo příliš přísným trestem. Jako dostatečný trest navrhovaly varování a pokutu. Jejich snaha zvrátit rozhodnutí jury však byla dnes zamítnuta, přestože se oba jezdci za své chování omluvili ve společném videu.

V pátek čeká jezdce další horská etapa, která měří 126,5 kilometru. Několika náročným stoupáním vévodí 13 km dlouhý výšlap na nejvyšší alpský průsmyk Col de l'Iseran ve výšce 2770 metrů.

Tour de France - 18. etapa (Embrun - Valloire, 208 km):

1. Quintana (Kol./Movistar) 5:34:15, 2. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -1:35, 3. Lucenko (Kaz./Astana) -2:28. 4. Kämna (Něm./Sunweb) -2:58, 5. Caruso (It./Bahrajn-Merida) -3:00, 6. Benoot (Belg./Lotto-Soudal), 7. Woods (Kan./EF Education First), 8. Bernal (Kol./Ineos), 9. Pauwels (Belg./CCC) všichni -4:46, 10. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -5:18, ...24. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -10:12.

Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 75:18:49, 2. Bernal -1:30, 3. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 4. Kruijswijk -1:47, 5. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Quintana -3:54, 8. Landa (Šp./Movistar) -4:54, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Valverde (Šp./Movistar) -5:58, ...15. Kreuziger -17:00.