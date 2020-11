Prvňáci vzali zprávu o návratu s nadšením, rodiče kupují roušky

Olomouc - Nákup jednorázových roušek do zásoby zaměstnává rodiče dětí prvních a druhých tříd, kteří se příští týden vrátí do škol. Podle ředitelů škol v Olomouckém kraji nebude problém dodržet koronavirové hygienické předpisy, ve velkých školách bude situace složitější kvůli družinám. Školáci přijali informaci o návratu s nadšením. Těší se hlavně na svou učitelku.

"Návrat dětí z prvních a druhých tříd kvitujeme s povděkem, učitelé se těší. U nás nastoupí tři první a dvě druhé třídy. Problémy nemáme ani s hygienickými předpisy, ani s rouškami, pro rodiče je zdraví priorita, už to máme vychytáno. Problém ale máme s dodržením homogenity skupiny žáků jedné třídy, což je podmínkou pro zprovoznění školní družiny," řekl dnes ČTK ředitel Základní školy Mozartova v Olomouci Zbyněk Kundrum.

Dosud například ráno do družiny mířily děti napříč první až pátou třídou, postarala se o ně jedna či dvě vychovatelky. "Já teď budu muset v 06:00 ráno vzít pět vychovatelek, pro každou třídu zvlášť," podotkl Kundrum. Družina ve škole funguje až do 18:00, kvůli dodržení předpisů se tak může stát, že v družině bude muset do té doby fungovat všech pět vychovatelek, byť budou mít v péči jen jedno dítě. "Budu tak muset mít pět vychovatelek na 06:00 a pět vychovatelek do 18:00. To nemám ani v plném provozu se 450 dětmi ve škole," doplnil ředitel.

Problém družin se týká větších škol, ty menší to zatím zvládnou bez problémů. "Na návrat školáků se připravujeme usilovně, dopředu jsme doufali, že k tomu v listopadu dojde. Tím, že jsme malá škola jen s prvním stupněm, máme plán i na provoz družiny. Vracet se nám budou dvě třídy a máme dvě oddělení, nebudou se tak promíchávat," řekla dnes ČTK ředitelka Základní školy v Droždíně Kateřina Konečná. "V tuto chvíli to není problematické, uvidíme, jak to bude vypadat s návratem dalších ročníků, tam bychom stejně jako na jaře využili například pomoci asistentů," řekla.

Na návrat do škol se po měsíci připravují i rodiče nejmenších školáků. "Objednali jsme novou zásobu jednorázových roušek, aby syn nemusel v hodinách používat ty látkové. Doufáme, že se nákaza škole vyhne," řekla ČTK maminka sedmiletého Matěje, který si dosud školní lavici v Základní škole na Svatém Kopečku u Olomouce užil pouze 1,5 měsíce. Děti samotné přijaly zprávu o návratu do škol nadšeně. "Moc se těším na kamarády a paní učitelku. A na počítání, které mě strašně baví," řekl ČTK Matěj. Stejné priority má i sedmiletá Adélka z Lutína. "Já se těším hlavně na paní učitelku, a taky na nejlepší kamarádky ze školky, která se mnou chodí do třídy. Bylo mi už smutno. A těším se hlavně na to, že úkolů už bude míň a budu vědět líp, co mám dělat, než s mamkou nebo taťkou," řekla ČTK Adélka.