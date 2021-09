Prvňáci v mnohých pražských ZŠ testování na covid zvládli bez obtíží

Praha - Pouze negativní výsledky testů na nákazu covidem-19 přineslo dnešní testování žáků prvních tříd v základní škole Špitálská v Praze 9, řekla ČTK ředitelka školy Alena Nídlová. Antigenní testy, které škole dodal stát, tam podstoupilo 90 prvňáčků. Některým z nich s otestováním pomáhali rodiče. Nákazu antigenní testy neprokázaly ani u prvňáčků ZŠ Vratislavova v Praze 2, sdělil ČTK ředitel školy Jiří Trunda. A podle sdělení ředitele školy Michala Vítka negativní výsledky mělo i testování žáků prvního ročníku ZŠ Na Balabence v Praze 9. Testování podle ředitelů dětem nedělalo problémy a obešlo se bez komplikací.

Zatímco starší žáky preventivní testování na covid-19 čekalo hned po návratu z prázdnin, prvňáci mohli testy podstoupit až dnes. Vláda touto výjimkou chtěla školám umožnit, aby mohly bez komplikací zorganizovat slavnostní přivítání nejmladších školáků. Některé pražské školy toho nicméně nevyužily a jejich prvňáci se testovali 1. září spolu s ostatními. Bylo tomu tak například ve školách v Praze 1 a Praze 3, řekli ČTK mluvčí radnic Martin Šebesta a Zuzana Křížková, v ZŠ Františky Plamínkové v Praze 7 nebo v ZŠ Na Balabence. Podle ředitele školy v Praze 9 tak chtěla škola využít toho, že prvňáky v jejich první školní den doprovázeli rodiče. Ti tak nemuseli kvůli asistenci dítěti s testem budovu školy navštěvovat dvakrát. Další odběry vzorků na covid-19 by už podle Vítka měli i nejmladší žáci zvládnout sami, pouze s asistencí učitele.

V ZŠ Vratislavova se prvňáci testovali antigeny dnes před začátkem výuky. "Rodičům jsme umožnili vstup do budovy a přítomnost u testování dětí, aby měly děti pocit bezpečí. Testovaly se hned po příchodu do školy v prostorách tělocvičny, která je v blízkosti vstupu (do budovy školy)," řekl Trunda. Výsledky všech 38 nejmladších školáků byly negativní. Stejné závěry podle ředitele školy zřizované Prahou 2 přineslo i středeční testování starších žáků. Naopak v ZŠ Špitálská podle ředitelky školy antigenní testy odhalily nákazu mezi staršími žáky. Pozitivní tam byli dva ze zhruba 600 testovaných školáků.

V ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 pro preventivní screening zvolili průkaznější PCR testy. Prvňáci je tam podstoupili dnes, žáci vyšších ročníků o den dříve. Škola zajistila neinvazivní testy se speciálním tamponem, který žáci několik minut cucají. Výsledky testů z dnešního dne by se měla škola od laboratoře dozvědět pravděpodobně v pátek, testy ze středy byly všechny negativní, uvedl ředitel školy Petr Karvánek. Testování PCR testy zvolili podle ředitele školy Jaroslava Andrleho i v ZŠ Františky Plamínkové. Tam si ve spolupráci se svým zřizovatelem, radnicí Prahy 7, zajistili plivací testy.

Naopak od PCR testů, které škola pro testování žáků letos na jaře používala, ustoupili v ZŠ Na Balabence. Pro testování dětí nyní zvolili antigenní test od státu. Podle ředitele Vítka je to zvláště z organizačních a časových důvodů. PCR testy s sebou podle něj nesou mimo jiné vyšší logistickou zátěž pro školu a potřebná je i zvýšená spolupráce rodičů žáků. "Vzhledem k tomu, že jsme všechny žáky testovali hned první školní den, tak by to bylo těžko zvládnutelné," řekl. Svou roli sehrálo i to, že škola o prázdninách procházela rekonstrukcí, což možnosti přípravy na testy rovněž omezilo, dodal.

To, zda se pro testování žáků budou používat antigenní testy, které zajistil stát, nebo PCR testy, si jednotlivé školy v republice mohly vybrat. Většina z přibližně 4200 základních škol v zemi zvolila testy od státu. Pro přesnější metodu PCR testování se rozhodlo asi 200 škol, mezi nimi například ZŠ Petřiny-sever v Praze 6 a ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7. Školy si musely PCR testy zajistit svépomocí, stát jim na ně nicméně zpětně přispěje 200 Kč na jeden test. Vláda na PCR testování vyčlenila 26 milionů korun z evropských peněz.

Děti, které podstoupí test nebo očkování na covid-19 a které nemoc prodělaly, nemusí při výuce nosit roušku nebo respirátor. Ochranu nosu a úst mohou tyto děti sejmout při sezení v lavicích ve třídě, naopak například na chodbách školy jsou rouška nebo respirátor nutné. Pokud žák testování odmítne a nemá jiné prokázání bezinfekčnosti, musí podle pravidel ministerstva školství nosit ochranu dýchacích cest i při vyučování. Podle oslovených ředitelů se to však děje výjimečně. Například v ZŠ Špitálská test zatím odmítl podstoupit jeden žák, stejně jako v ZŠ Antonína Čermáka. Ředitelka ZŠ Věry Čáslavské v Praze 6 Helena Patáková uvedla, že je obvyklejší, že žáci jsou na covid-19 otestováni mimo školu například v odběrových místech v nemocnicích nebo laboratořích, než že by test zcela odmítli podstoupit.