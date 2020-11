Prvňáci, druháci a žáci speciálních škol se dnes vrací do lavic

Praha - Do základních škol se dnes zhruba po měsíční pauze kvůli opatřením proti covidu-19 vrací žáci prvních a druhých tříd. Po dvou týdnech se také znovu otevírají speciální školy. V základních a středních školách by ode dneška měly být možné i individuální konzultace.

Základní školy se kvůli epidemii covidu-19 zavřely a přešly na povinnou výuku na dálku 14. října. Speciální školy je následovaly 2. listopadu, kdy se podle původního slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli naopak do lavic vrátit žáci prvního stupně. Po celou dobu zůstaly otevřené pouze školky.

Ve školách budou nyní všude povinné roušky. Bude zákaz zpěvu a tělocviku a mělo by se často větrat. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, ale žáci z různých tříd by se neměli potkávat. Na rozdíl od jara také nebude docházka dobrovolná. Rodiče, kteří se bojí nákazy, se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nicméně mohli s řediteli škol domluvit na individuálním vzdělávání svých dětí doma.

Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Při zmírnění současných opatření usednou do lavic jako další nejdřív žáci prvního stupně, deváťáci a studenti maturitních ročníků. Ve středních školách by se zároveň obnovila praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií by se začaly třídy střídat ve výuce ve škole a z domova.

Podle protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví je nyní v Česku rizikové skóre odpovídající čtvrtému stupni opatření. Zatím ale platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že pokud se situace do dneška nezhorší, navrhne vládě zmírnění. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí.