Průzkumy: Většina Brazilců odsuzuje protesty příznivců Bolsonara

V Brazílii pronikli příznivci exprezidenta Jaira Bolsonara nesouhlasící s jeho nástupcem Luizem Ináciem Lulou da Silva do budovy parlamentu v metropoli Brasília. 8. ledna 2023. Na snímku drží banner vyzývající k intervenci armády.

V Brazílii pronikli příznivci exprezidenta Jaira Bolsonara nesouhlasící s jeho nástupcem Luizem Ináciem Lulou da Silva do budovy parlamentu v metropoli Brasília. 8. ledna 2023. Na snímku drží banner vyzývající k intervenci armády. ČTK/AP/Eraldo Peres

Brasília - Nedělní útok příznivců brazilského exprezidenta Jaira Bolsonara na sídla tří nejvyšších institucí v brazilské metropoli schvaluje podle jednoho z průzkumů veřejného mínění téměř 20 procent Brazilců. Průzkum, o němž informovala v noci na dnešek agentura APF, provedla agentura Atlas Intelligence mezi 2200 respondenty. Nicméně podle průzkumu společnosti Datafolha, o němž informovala brazilský deník O Globo a jehož se účastnilo 1214 lidí starších 16 let, nedělní útok 93 procent dotazovaných odsuzuje.

Na otázku, zda "souhlasí s činy Bolsonarových protestujících", kteří v neděli zaútočili na Kongres, prezidentský úřad a nejvyšší soud, odpovědělo v průzkumu Atlas Intelligence 18,4 procenta dotazovaných ano. Téměř 76 procent respondentů s chováním demonstrantů nesouhlasí. Z průzkumu dále vyplynulo, že 53 procent dotazovaných považuje chování protestujících a jejich vniknutí do sídel prezidentské kanceláře či parlamentu za "naprosto neoprávněné", zatímco 27,5 procenta to považuje za "částečně oprávněné" a 10,5 procent to považuje za "zcela oprávněné".

Průzkum firmy Datafolha ukázal, že 77 procent Brazilců si přeje, aby aktéři těchto antidemokratických činů stanuli před soudem, a 42 procent uvedlo, že věří v přísné tresty. Skoro polovina si myslí, že by měli skončit za mřížemi. Patnáct procent odpovědělo, že do vězení by neměli jít všichni.

V hlavním městě Brasília v neděli několik tisíc lidí vniklo do sídel prezidentské kanceláře, parlamentu a nejvyššího soudu a demolovalo tamní prostory a vybavení. Vláda označila toto jednání za pokus o státní převrat a policie následně zadržela na 1500 lidí, většinu z nich v táboře před kasárnami, kde lidé požadovali už od konce října armádu, aby nedopustila nástup vlády levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silva. Ten vyhrál koncem října těsně v prezidentských volbách nad tehdejším krajně pravicovým prezidentem Bolsonarem. Lulova vláda viní Bolsonara z politické zodpovědnosti za násilnosti jeho příznivců, jelikož exprezident protesty podporuje, ač násilnosti odsoudil.