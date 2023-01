Průzkumy před druhým kolem prezidentské volby lze naposledy zveřejnit dnes

Praha - Dnešek je posledním dnem před druhým kolem prezidentských voleb, kdy lze zveřejňovat výsledky průzkumů veřejného mínění. Svůj volební model by dnes měla prezentovat agentura Ipsos. Už o víkendu tak učinily agentury Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi a STEM pro CNN Prima News. Z obou modelů vyšel jako vítěz Petr Pavel před Andrejem Babišem (ANO). Druhé kolo volby hlavy státu se bude konat tento pátek a sobotu.

První kolo volby prezidenta České republiky bylo 14. a 15. ledna. Z osmi kandidátů dali lidé nejvíc hlasů generálovi ve výslužbě Pavlovi, který získal podporu od 35,4 procenta voličů. Do druhého kola spolu s ním postoupil předseda opozičního hnutí ANO a expremiér Babiš se ziskem necelých 35 procent.

Podle volebního modelu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi, zveřejněného v sobotu, by Pavel vyhrál i druhé kolo volby. Pokud by se konalo minulý týden, určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, nevědělo devět procent respondentů.

Pavel vyšel jako vítěz rovněž z modelu agentury STEM, jehož výsledky v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Pro bývalého vysokého představitele české armády a NATO Pavla by podle něj hlasovalo 57,6 procenta. Expremiér Babiš by měl 42,4 procenta. Stabilních voličů je ale podle průzkumu jen 55 procent, 29 procent voličů je nerozhodnutých a 16 procent z dotázaných tvoří nevoliči.