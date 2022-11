Průzkum: Zavedení zálohovaných PET lahví podporuje 74 procent lidí

Praha - Zavedení záloh na PET lahve podporuje 74 procent Čechů, pro zálohy na plechovky je 70 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Iniciativu pro zálohování, která sdružuje velké výrobce nápojů. Podle průzkumu by zavedení záloh výrazně nezměnilo nákupní chování a zhruba 80 procent lidí by PET lahve i plechovky nakupovalo ve stejné míře jako nyní. Ideální výše zálohy by byla ve výši čtyři koruny na lahve i plechovky, ukázal průzkum, kterého se v září zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let.

Pro zavedení zálohovaných PET lahví je podle průzkumu 74 procent lidí, 11 procent je nerozhodnutých a potřebuje tento koncept více vysvětlit. Pro zavedení zálohovaných plechovek je 70 procent respondentů a 12 procent je nerozhodnutých.

Michal Straka z agentury Ipsos uvedl, že z výsledků dotazování vyplynulo, že zavedení zálohování by nezměnilo spotřebitelské chování. Zhruba sedm z deseti lidí odpovědělo, že by plechovky i plastové lahve kupovalo stejně jako doposud. Zhruba deset procent lidí by je nakupovalo více, stejné množství dotázaných o něco méně. Lidé podle průzkumu podporují zálohování i přesto, že lahve a plechovky se musí vracet nezmačkané nebo nesešlápnuté.

Iniciativa sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj, které patří k největším výrobcům nápojů v Česku. Zálohování by se mělo podle firem týkat nealkoholických nápojů a nápojů s obsahem alkoholu do 15 procent, výjimku by ale měly mít nápoje čepované na místě jako například víno stáčené do PET lahví ve vinotékách. Kristýna Havligerová z iniciativy uvedla, že respondenti průzkumu se na možné výši záloh víceméně shodli s představou firem. Iniciativa podle ní předpokládá zavedení záloh ve výši tří až pěti Kč.

Tři čtvrtiny lidí v průzkumu odpověděly, že za ideální místo k vracení lahví by považovaly obchody. Lidé také zmiňovali například automaty v blízkosti domova nebo sběrná místa u kontejnerů s tříděným odpadem. "Potřebujeme dostatečně dostupnou sběrnou síť, navrhujeme povinné zapojení obchodů nad 50 metrů čtverečních," doplnila Havligerová. Podle iniciativy by to znamenalo zhruba 11.000 sběrných míst.

Průzkum také ukázal, že plasty třídí 92 procent lidí, papír 85 procent a sklo 83 procent. U některých odpadů mají podle Straky lidé dojem, že pro jejich recyklaci není dostatek míst. V případě plechovek uvedlo 32 procent lidí, že je třídí a je dostatek kontejnerů, 19 procent odpovědělo, že plechovky třídí, ale kontejnerů podle nich dost není. Plechovky podle výsledků průzkumu netřídí 49 procent lidí.

Iniciativa už dříve upozornila na to, že pro dosažení cíle EU k zajištění 77procentní míry sběru PET lahví do roku 2025 musí Česko co nejdříve učinit politické rozhodnutí. Havligerová dnes uvedla, že na zavedení systému zálohovaných PET lahví a plechovek bude potřeba zhruba rok a půl.