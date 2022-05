Průzkum: Zastavení dodávek plynu by velmi vážně ohrozilo čtvrtinu firem

Praha - V případě náhlého zastavení dodávek plynu by v podnikatelské činnosti byla existenčně nebo velmi vážně ohrožena čtvrtina tuzemských firem, ve výrobním sektoru až 40 procent firem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podniky se necítí dostatečně informovány, téměř dvě třetiny společností vyzývají vládu, aby urychleně předložila transparentní plán prioritního postupu při dodávkách plynu. Průzkum se uskutečnil letos od 5. do 10. května a zúčastnilo se jej 65 členských firem komory.

Nejvíce plynu se spotřebuje v průmyslu (28,3 procenta), následují domácnosti (25 procent). Existenčně by v případě výpadku dodávek plynu byly nejčastěji ohroženy velké firmy s 250 až jednotkami tisíc zaměstnanců. Konkrétní následky zastavení dodávek plynu, kterých se firmy nejvíce obávají, jsou výpadek dodávek zboží a služeb (33 procent), omezení produkce (29 procent) a omezení poptávky (28 procent).

Podle možností se podniky snaží udržet si akceschopnost. Krizový plán pro případ výpadku dodávek plynu připravuje nebo už připravilo na 31 procent z nich, mezi výrobními firmami je to 40 procent. Čtvrtina firem se snaží připravit se na přechod na alternativní zdroje energie, například elektřinu. Toto řešení však nepřipadá v úvahu pro všechny podniky a regiony. Například ředitel dodavatele autodílů Borgers CS z Rokycan Uwe Hengstermann vidí v případě zastavení dodávek plynu existenční ohrožení pro svou firmu.

"Využíváme zemní plyn jako zdroj tepla pro významnou část výroby. Zastavení dodávek plynu by proto u nás vedlo k velkým problémům. Výrobní procesy lze sice převést na elektřinu, ale vyžadovalo by to vysoké investice a hodně času na realizaci. Zastavení dodávek plynu by tak vedlo k výpadkům výroby, které by ohrozily samotnou existenci naší společnosti," uvedl.

Pouze 11 procent podniků má dostatek informací o scénáři v případě zastavení dodávek plynu. Snahu o akceschopnost zrcadlí i požadavky firem na vládu. Většina firem ji vyzývá, aby co nejdříve předložila jasný a transparentní plán prioritního postupu při dodávkách plynu (61 procent) a podpořila rychlý přechod firem na jiné zdroje energie (56 procent).

"To, že Rusko ze dne na den utáhne kohoutky s plynem, není sci-fi, ale scénář, který se v Polsku a Bulharsku stal realitou. Vláda proto musí předložit jasný a transparentní plán prioritizace při dodávkách plynu, aby se nejistota firem ještě nezvětšovala," upozornil výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.