Průzkum: Zákaz individuálních klecí v chovech podporuje 84 procent Čechů

Praha - Zákaz individuálních klecí v chovech hospodářských zvířat podporuje 84 procent Čechů, v celé EU je to 89 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr. V tiskové zprávě na to upozornila ochranářská organizace Compassion in World Farming (CIWF). Uvedla, že Evropská komise měla v září předložit legislativu, která by upravovala pravidla pro životní podmínky zvířat v chovech, což neučinila.

V průzkumu 52 procent Čechů uvedlo, že je pro ně velmi důležité, aby hospodářská zvířata žila ve slušných podmínkách a 34 procent lidí uvedlo, že to považují za spíše důležité. Osm procent lidí odpovědělo, že to pro je spíše nedůležité a čtyři procenta uvedla, že to pro ně je zcela nedůležité.

Průzkum se lidí ptal také na otázku, jak moc je důležité zlepšení zacházení se zvířaty na jatkách včetně používání videokamer. V Česku to jako důležité označilo 81 procent lidí, v celé EU 88 procent respondentů. V ČR se také více než polovina lidí domnívá, že by se pravidla pro dobré životní podmínky zvířat měla týkat i dovážených potravin. V současné době taková pravidla neplatí. Podle 74 procent lidí z ČR by se v EU měla omezit doba přepravy živých zvířat.

Organizace CIWF upozornila na občanskou iniciativu s názvem Konec doby klecové. Ta v EU získala 1,4 milionu podpisů a podpořilo ji 170 nevládních organizací. Komise v reakci na iniciativu uvedla, že má v úmyslu předložit do konce roku 2023 legislativní návrh na postupné vyřazení a nakonec i zákaz používání klecí. Týkat se to má jak nosnic, tak například králíků, prasnic, kachen nebo hus. V ČR mají klecové chovy nosnic skončit v roce 2027. Stále v nich je téměř 60 procent nosnic. Například v sousedním Polsku je to přes 70 procent.

CIWF uvedla, že připraví právní kroky kvůli nedodržení závazku Evropské komise. "Jsme přesvědčeni, že přelomový návrh na zákaz klecí je vypracován a připraven k realizaci a neexistuje žádný rozumný důvod pro další odklady. Proto jako výbor evropské občanské iniciativy zvažujeme nyní své právní možnosti," uvedla vedoucí CIWF Česko Romana Šonková.

Se zvířaty v zemědělských chovech je podle průzkumu denně v kontaktu pět procent Čechů, v celé EU je to šest procent. Zhruba dvě pětiny lidí uvedly, že nejsou v každodenním životě v pravidelném kontaktu se zvířaty, zhruba stejné výsledky ukázal průzkum za celou unii. Se zvířaty v zájmovém chovu, tedy například se psy nebo kočkami, je v Česku denně v kontaktu 37 procent lidí.

Šetření Eurobarometr vychází ze 26.376 rozhovorů ve všech zemích EU provedených mezi 2. a 26. březnem 2023.