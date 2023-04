Průzkum: Zájem Čechů o změnu bydlení meziročně klesl

Praha - Bytovou situaci plánuje změnit nebo ji aktuálně mění více než polovina Čechů, nejčastěji chtějí koupit nemovitost či rekonstruovat své stávající bydlení. Oproti loňskému roku ale zájem o změnu bydlení klesl o šest procentních bodů a zároveň přibylo těch, kteří zcela vylučují změnu bytové situace, a to ze 17 na 21 procent. Důvodem je přetrvávající náročná ekonomická situace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro firmu Wienerberger. Za společnost o tom dnes v tiskové zprávě informovala Marie Lesáková.

Většina obyvatel Česka žije podle průzkumu v bytech, typicky se třemi až pěti pokoji. U menších bytů převládá nájemní bydlení, u větších pak vlastnické. Více než dvě pětiny Čechů pak žijí v rodinných domech, obvykle se čtyřmi až šesti pokoji.

Zhruba desetina z těch, co chtějí svou bytovou situaci změnit, tedy zrekonstruovat stávající bydlení, nebo se přesunout do větší či vlastní nemovitosti, už na změně pracuje. Zhruba čtvrtina respondentů, kteří se na změnu bydlení teprve chystají, uvažuje o koupi domu a 13 procent o stavbě rodinného domu. Zbytek plánuje žít v bytech nebo renovovat své stávající sídlo. Společnost Wienerberger přisuzuje toto oživení trhu s nemovitostmi klesající nabídkové ceně nemovitostí a potřebě ochránit úspory před inflací, uvádí tisková zpráva.

Stavbu vlastního rodinného domu plánují podle průzkumu čtyři procenta Čechů. Nejvíc investorů plánuje zkombinovat stavbu vlastními silami s pomocí od řemeslníků či firem. Čtvrtina rodin pak v rámci úspory nákladů na práci hodlá postavit celý dům svépomocí. Počet investorů, kteří mají zájem o stavbu na klíč, meziročně poklesl z 28 procent na 21 procent. "Je to levnější. Můžeme pracovat postupně, kdykoliv na to budou finance. Pokud bychom měli mít profesionály, je potřeba mít finance pohromadě, a to v dnešní době nejde, pokud se nechceme upsat bance," uvedl jeden z respondentů.

Mimo novostavby i nadále pokračuje trend rekonstrukcí, který podle autorů průzkumu trvá již od dob epidemie koronaviru. Loni bylo vydáno 31.967 stavebních povolení na bytové prostory, ze kterých rekonstrukce tvořily 46 procent. "Mimo potřeby neodkladných oprav v tomto vývoji značnou roli hraje skutečnost, že náklady na rekonstrukci se pohybují v řádu statisíců a lidé tak své úspory často investují právě do rekonstrukce bydlení, aby je ochránili před inflací, a navíc tak zhodnotili svou nemovitost," uvedla společnost.

Aktuálně renovuje nebo plánuje renovovat nemovitost, a to velmi často vlastními silami, čtvrtina Čechů. Většina upravuje interiéry, pětina opravuje nebo bude opravovat i obvodové zdivo a 17 procent mění střechu.

Průzkum provedla společnost Ipsos mezi zhruba 1000 respondentů ve věku 20 až 60 let napříč všemi kraji. Muži tvořili 70 procent respondentů, zbytek byly ženy, všichni mají čistý měsíční příjem domácnosti nad 15.000 korun. Společnost Wienerberger je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v Česku.