Průzkum: Žáci SŠ chtějí podnikat, školy v nich podnikavost podporují málo

Praha - Zhruba polovina středoškoláků v Česku a na Slovensku by chtěla podnikat. Školy v nich ale podnikavost a chuť k podnikání podporují nedostatečně. Důvodem je mimo jiné nedostatek metodik k její výuce. Schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty je přitom podle nich zásadním předpokladem pro úspěch v dnešním světě. Vyplývá to z průzkumu Středoškoláci a podnikání, jehož výsledky dnes ČTK poskytla Asociace podnikavé Česko.

Podnikání láká asi polovinu studentů českých a slovenských středních škol. Největší chuť podnikat mají v ČR studenti posledního ročníku středních škol, na Slovensku jsou to druháci. Nejvíce motivovaní k podnikání se mezi mladými lidmi v Česku cítí ti, kteří žijí v Praze, na Slovensku jsou to obyvatelé Trnavského kraje. Hlavním motivem, proč by si studenti středních škol podnikání vybrali, je pro 59 procent českých středoškoláků svoboda a nezávislost a pro 47 procent slovenských školáků úspěch a peníze. Mnohé ale odrazuje strach z neúspěchu a málo zkušeností.

"Více než polovina českých středoškoláků nemá žádnou zkušenost s prezentací vlastního projektu, na Slovensku je to zhruba třetina dotazovaných. Přitom u těch, kteří tuto zkušenost během studia získali, chuť podnikat vzrostla – v Česku o 12 procent a na Slovensku o 21 procent," uvedl k výsledkům průzkumu předseda správní rady Nadačního fondu vzdělávání a podnikání Martin Vítek.

Rovněž pedagogové, metodici a zástupci firem se shodli na tom, že se podnikavost u středoškoláků v době vyučování podporuje málo. Mnozí odborníci přitom podnikavost, tedy schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný ke změně a odhodlaný vydat se vlastním směrem, považují za zásadní pro uplatnění se na měnícím se trhu práce. Aktuálními překážkami pro rozvoj výuky k podnikavosti jsou podle respondentů průzkumu nedostatek vlastních zkušeností učitelů s podnikavostí a chybějící metodická podpora. Nedostatečnou podporu pro výuku podnikavosti označilo za největší problém 55 procent dotázaných učitelů a zaměstnavatelů v Česku a 66 procent na Slovensku.

Průzkumu se zúčastnilo 100 českých a 100 slovenských středoškoláků a 100 lidí, kteří se zabývají rozvojem podnikavosti na středních školách, tedy učitelů, metodiků a zaměstnavatelů. Respondenti vyplňovali on-line dotazníky. Průzkum byl součástí projektu SEED, který se konal ve spolupráci organizací Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávání a podnikání.