Průzkum: Za podzimní dovolenou v ČR plánují Češi utratit 5913 Kč, meziročně více

Praha - Za podzimní dovolenou v tuzemsku plánují Češi podle průzkumu státní agentury CzechTourism utratit průměrně 5913 korun za osobu, meziročně o 120 korun více. Největší část z této sumu vydají za ubytování, a to 46 procent. Na dovolené lidé chtějí strávit v průměru osm dní. S podzimní rekreací v České republice počítá 53 procent českých cestovatelů, o dva procentní body méně než loni. Výsledky průzkumu dnes na tiskové konferenci představil ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Z výdajů na podzimní dovolenou připadne po ubytování nejvíce peněz na stravu, a to zhruba 18 procent. Na třetím místě jsou útraty za kulturu, sport nebo návštěvy památek, z průměrného rozpočtu na ně případně 13 procent, tedy 780 korun. "Co se týká poptávky v Čechách, myslím, že zatím to vypadá pozitivně. Pokud společně s regiony uděláme dobrou práci, myslím, že je šance, že to bude jedna z posledních vln útrat za domácí dovolenou," řekl Herget.

Nejvíce, konkrétně čtvrtina Čechů, se chystá do Jihočeského kraje, 15 procent lidí vyrazí do Jihomoravského kraje. Středočeský a Liberecký kraj si pro podzimní pobyt vybralo shodně 14 procent českých turistů.

Pěší turistice se chce v rámci podzimní dovolené věnovat 65 procent dotázaných, dvě třetiny se vydají na lehčí procházky, kratší výlety na kole plánuje 32 procent a u 24 procent Čechů mezi sportovními aktivitami zvítězí vodní sporty a návštěva aquaparků.

Na podzim na rekreaci 30 procent lidí nepojede kvůli nedostatku peněz, stejné množství dotázaných uvedlo, že v tomto období na dovolenou nejezdí a 16 procent Čechů dává přednost pobytu v zahraničí. U pěti procent českých cestovatelů jsou důvodem pro neuskutečnění podzimní dovolené obavy z koronavirové nákazy.

"Pro cestovní ruch jsou domácí hosté velmi důležití, aktuálně jsou jeho hnacím motorem," uvedl Herget. Dodal, že roste význam různých výhod, jakými jsou slevové a zážitkové karty, turistické balíčky a poukazy. Jejich přehled spolu s tipy na výlety po ČR lidé najdou na portálu Kudyznudy.cz, který provozuje CzechTourism.