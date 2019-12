Průzkum: Vznik zákona o sociálním bydlení podporuje 85 pct lidí

Praha - Vznik zákona o sociálním bydlení by v Česku podpořilo 85 procent lidí mezi 18 a 74 lety. Celkem 93 procent dotázaných míní, že zřizování sociálních bytů je potřebné. Většina by je ale nejraději viděla v sociálních domech či zvláštních ulicích a čtvrtích. Ukázal to letošní průzkum Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN) pro ministerstvo práce. Výsledky dnes na tiskové konferencí představili zástupci institutu a ministerstva.

Do průzkumu se letos na jaře zapojilo 1286 lidí od 18 do 74 let z celé republiky. Dvě stovky z nich žily v blízkosti takzvaných vyloučených lokalit a 150 pak přímo v těchto ghettech.

Nejčastěji si lidé myslí, že by sociální bydlení měli dostat samoživitelky a samoživitelé s dětmi, děti po odchodu z dětských domovů či náhradních rodin, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, senioři či postižení. Nejméně by na něj podle dotázaných pak měli mít nárok bezdomovci, lidé po rozvodu, zadlužení, propuštění vězni, Romové a uživatelé návykových látek.

Sociální byt ve svém sousedství měl zhruba každý šestý dotázaný. Valná většina z nich o tom ale vůbec nevěděla. O sociální byt žádala někdy čtyři procenta respondentů. Uspělo procento lidí. Každý čtrnáctý předpokládá, že by o sociální byt mohl v budoucnu usilovat.

Čtyři z pěti dotázaných jsou přesvědčeni o tom, že by sociálních bytů mělo být víc než teď. Dohromady 85 procent respondentů by bylo pro vznik zákona. Rozhodně proti jsou tři procenta dospělých. Z těch, kteří mají sociální byt v sousedství, by přípravu normy podpořilo 92 procent.

Mezi běžnými byty by ty sociální měly být podle 17 procent lidí. Tři pětiny míní, že by měly existovat domy, které by byly jen k sociálnímu bydlení. Do samostatné ulice či čtvrti by sociální byty umístilo 22 procent respondentů. O rozptýlení sociálních bytů v běžné zástavbě jsou častěji přesvědčeni obyvatelé větších měst, novousedlíci, lidé z ghett či z jejich blízkosti a také ti, kteří se sami někdy ocitli v bytové nouzi.

Téměř pětina lidí měla v posledních třech letech nějaký problém se svými sousedy. Nejčastěji to bylo kvůli rušení nočního klidu, nepořádku, štěkání psa či slovnímu konfliktu. Potíže se sousedy za poslední tři roky pak zmínilo 28 procent obyvatel ghett. Všichni respondenti uvedli, že se jim většinou podařilo spory vyřešit, ve třech z deseti případů přivolali policii.

Průzkum je součástí projektu o sociálním bydlení, na kterém ministerstvo pracuje a který se financuje z evropských peněz z programu Zaměstnanost. Zapojilo se do něj 16 měst a obcí. Vzniknout má návod pro zřízení a provozování sociálního bydlení.