Průzkum: Výuka on-line posiluje samostatnost, minus je přetěžování

Praha - Za největší přínos výuky na dálku považují žáci devátých tříd i jejich rodiče to, že podporuje samostatnost. Jako problém vnímají přetěžování úkoly a prací, nedostatek motivace k učení nebo nedostatečný kontakt se spolužáky. Pětině dětí vadí potíže s internetovým připojením, čtvrtině distanční výuka vůbec nevyhovuje. Na podzim se proti jaru se výuka na dálku podle rodičů zlepšila. Podle 90 procent učitelů je ovšem náročnější než běžné vyučování ve škole. Vyplývá to z průzkumu, který v říjnu a listopadu udělala společnost Scio. ČTK o tom dnes informoval mluvčí společnosti Bohuslav Bohuněk.

Průzkum se uskutečnil na přelomu října a listopadu při národním testování devátých tříd. Zúčastnilo se ho 3800 deváťáků z 238 základních škol, které ve 130 školách doplnilo 680 rodičů a v 60 školách zhruba 130 pedagogů.

Podle výsledků průzkumu považuje 44 procent žáků za největší problém on-line výuky velké množství zadaných úkolů, 43 procent si stěžuje na nedostatek motivace k učení a 39 procent na neporozumění nové látce. Třetině žáků chybí kontakt se spolužáky. Špatné vybavení má zhruba každý desátý žák. Zároveň více než pětina dotázaných zmínila problémy s internetovým připojením. Čtvrtina žáků se vyjádřila, že jim distanční výuka vůbec nevyhovuje. Naopak víc než polovina dětí ocenila možnost samostatně si organizovat čas.

Podobně odpovídali rodiče. Větší samostatnost dětí při výuce na dálku ocenilo 52 procent z nich, 41 procent považuje za hlavní přínos to, že se děti naučily ovládat moderní technologie. Ztrátu sociálních kontaktů mezi dětmi vnímají paradoxně ještě hůře než jejich potomci. Jako hlavní negativum to vidí 79 procent matek a otců. Nejvíce by podle průzkumu rodičům pomohla lepší koordinace učitelů a jejich požadavků na děti. I tak ale vnímají rodiče zlepšení ve srovnání s jarní distanční výukou. Spokojenost nyní vyjádřili čtyři z pěti.

Část žáků přesto výuku na dálku nezvládá. Podle průzkumu se to týká asi pětiny. Polovina deváťáků tráví on-line učením a přípravou víc než tři hodiny denně. Jen asi 15 procent uvedlo, že se vzděláváním pomáhají rodiče víc než jindy. To potvrdili i samotní rodiče, když dvě třetiny odpověděly, že se se svými dětmi neučí vůbec nebo jen minimálně.

Zhruba třetina učitelů se domnívá, že většina rodičů se školou moc nespolupracuje. Pozitivně ale vnímají spolupráci s žáky, kteří jsou podle vyučujících z 90 procent aktivní. Přibližně dvě třetiny učitelů tráví výukou a přípravou na ni minimálně osm hodin denně a devět z deseti pedagogů považuje distanční vzdělávání za náročnější než běžnou výuku.

I při on-line výuce rozdávají učitelé známky. Potvrdilo to devět z deseti žáků. Dvě třetiny dostávaly zároveň i zpětnou vazbu slovně. Jen čtyři procenta uvedla, že jsou hodnoceni pouze slovně, a dvě procenta dětí nedostávala hodnocení žádné.