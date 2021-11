Průzkum: Vysněnou zemí českých IT profesionálů je ČR

Praha - Drtivá většina českých IT profesionálů udává za svou vysněnou pracovní destinaci právě Česko. Důvodem jsou technologická vyspělost, dostatek pracovních nabídek a vysoce nadprůměrné finanční ohodnocení. Třetina českých IT profesionálů vydělává přes 67.000 Kč čistého měsíčně. Vyplývá to z průzkumu společnosti No Fluff Jobs, kterého se účastnilo 4185 IT profesionálů, z toho téměř 800 Čechů.

Čeští profesionálové v IT odvětví uvádí, že jejich vytouženým místem pro práci je ČR. Tvrdí to 96 procent respondentů, což je výsledek nesrovnatelný s výsledky dalších zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina). Jako druhou vysněnou destinaci Češi uvádí Slovensko (9,5 procenta) a na třetím místě Polsko (4,2 procenta).

Částky vyšší než 90.000 korun čistého si vydělá víc než 17 procenta IT profesionálů. ČR je zároveň zemí s nejnižším podílem (10 procent) IT specialistů s příjmy nižšími než 22.000 Kč. Vyšší finanční ohodnocení je způsobeno převisem nabídky pozic nad poptávkou. Za ten zase může jednak dlouhodobý nedostatek IT expertů a také vlna IT a digitalizačních projektů, mnohé z nich urychlené koronavirovou pandemií.

Zajímavostí českého trhu jsou výsledky průzkumu dosaženého vzdělání mezi profesionály IT. V ČR jako jediné je nejvyšší podíl zastoupení středoškolsky vzdělaných IT odborníků (41 procent), následovaný vysokoškolsky vzdělanými s magisterským titulem (35 procent). Na Slovensku, Polsku, a Ukrajině převládá počet odborníků s magisterským titulem následovaný těmi s bakalářským stupněm vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných IT specialistů je v Česku 55 procent, což je v porovnání s ostatními zeměmi nízké číslo. V Polsku dosahuje vysokoškolského vzdělání 80 procent respondentů, na Slovensku 66 procent, v Maďarsku 77 procent a na Ukrajině 85 procent.

Pandemie změnila přístup zaměstnavatelů k práci na dálku. Zatímco v roce 2019 jen devět procent nabídek práce na nofluffjobs.com obsahovalo informace o práci na dálku, již v roce 2020, který je pandemickým rokem, se toto procento zvýšilo na 31 procent, uvedl zakladatel No Fluff Jobs Tomek Bujok.

Koronavirová pandemie změnila způsob práce a docházení do zaměstnání. Před pandemií pracovalo 62 procent specialistů v kanceláři, 21 procent pracovalo pár dní v týdnu z domova a zbytek v kanceláři a pouze 17 procent pracovalo na dálku. Během pandemie se tyto poměry otočily a z kanceláře pracuje 14,5 procenta pracovníků, 22 procent pracuje hybridně a 63 procent pracuje na dálku. Téměř 80 procent dotázaných zhodnotilo práci na dálku jako komfortní a rádi by v ní pokračovalo, byť třeba částečně.