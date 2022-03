Průzkum: Volby by vyhrála koalice Spolu, proti říjnu by si polepšila

Praha - Sněmovní volby by nyní podle volebního modelu agentury Kantar CZ vyhrálo Spolu. Koalici tvořené ODS, lidovci a TOP 09 by dalo hlas 32,5 procenta voličů, více než v říjnových volbách. Druhé by skončilo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Do Sněmovny by se dostala ještě koalice Pirátů a STAN a hnutí SPD. Výsledky volebního modelu dnes zveřejnila Česká televize.

V průzkumu, který se konal ve druhé polovině února a na počátku března, posílila podpora koalice Spolu oproti výsledku voleb o téměř pět procentních bodů, a to zejména zásluhou ODS. Preference hnutí ANO se ve srovnání s loňskými říjnovými volbami téměř nezměnily.

Třetím nejsilnějším subjektem ve Sněmovně by podle Kantaru byla koalice PirSTAN se ziskem 14,5 procenta hlasů. Čtvrtou SPD by podpořilo 12 procent voličů.

Žádná další strana by pětiprocentní hranici pro vstup do dolní parlamentní komory nepřekročila. Nejblíž by k tomu měla Přísaha s podporou 3,5 procenta voličů. Sociální demokraté by získali tři procenta hlasů, stejně jako uskupení stran Trikolóra, Svobodní, Soukromníci. KSČM by získala dvě procenta hlasů.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, nejvíce hlasů by získalo ANO s 25 procenty hlasů následované ODS, která by od voličů získala 21 procent. Do Sněmovny by se dostaly všechny stávající strany - SPD by měla 11,5 procenta hlasů, STAN 11 procent, Piráti 7,5 procenta, TOP 09 by měla 6,5 procenta a KDU-ČSL 5,5 procenta hlasů. ČSSD a Přísaha by dostaly shodně tři procenta hlasů, komunisté dvě procenta.

Zatímco podpora ANO v modelu s jednotlivými stranami od podzimu klesla o dva procentní body, vládní ODS si naopak o 5,5 procentního bodu polepšila. Nárůst podpory občanským demokratům podle Pavla Ranochy z Kantaru viditelně akceleroval v posledním týdnu sběru dat. "Což zhruba odpovídá vpádu ruských vojsk na Ukrajinu," upozornil analytik. ODS podle Rajnochy získala u veřejnosti kladné body díky dobré a rychlé reakci vlády na dění na Ukrajině.

Do průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi se zapojilo 940 respondentů, respektive 974 v případě modelu s jednotlivými stranami. Názory veřejnosti agentura zjišťovala mezi 14. únorem a 4. březnem.

Srovnání výsledků aktuálního volebního modelu Kantar CZ s výsledkem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny:

Politický subjekt Volební model Kantar CZ (v procentech) Výsledek říjnových voleb (v procentech) Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 32,5 27,8 ANO 27,5 27,1 PirSTAN 14,5 15,6 SPD 12,0 9,6 Přísaha 3,5 4,7 ČSSD 3,0 4,7 Trikolóra, Svobodní, Soukromníci 3,0 2,8 KSČM 2,0 3,6

Zdroj: Kantar CZ, ČSÚ