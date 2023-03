Průzkum: Více než polovina lidí v zimě kupovala méně ovoce a zeleniny než dřív

Praha - Více než polovina Čechů letos v zimě kupovala méně čerstvé zeleniny a ovoce než v předchozích letech a většina pro ni mířila do supermarketů či hypermarketů. Co se týče druhů ovoce a zeleniny, dvě třetiny lidí v zimě nemění zvyklosti a kupují pořád totéž. Mezi zeleninou je nejžádanější cibule, mrkev, rajčata, papriky a česnek, z ovoce lidé kupují v zimě hlavně banány, mandarinky, citrony, jablka či pomeranče. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla agentura SC&C počátkem března mezi téměř 2300 respondenty.

Nižší nákup zeleniny v letošním zimě oproti předchozím rokům deklarovalo 58 procent lidí. O ovoci totéž uvedlo 57 procent dotázaných. Někteří se ale nespoléhají jen na nákup a podle zjištění agentury si dvě pětiny lidí nějaké druhy ovoce a zeleniny pěstují sami, přibližně čtvrtina je dostává od příbuzných.

"Nejčastěji něco pěstují lidé ve věku 35 až 49 let, a to v Čechách. Vede však Jihomoravský kraj, kde 48 procent dotázaných pěstuje doma něco z ovoce nebo zeleniny. Častěji lidé pěstují něco sezonního a v supermarketech nakupují nesezonní nebo exotické ovoce či zeleninu. Nejoblíbenějším ovocem, které se nejčastěji pěstuje, je jablko. Ze zeleniny jsou populární mrkev, rajčata a brambory," uvedli autoři průzkumu.

Současně připomněli, že Čechům je blízké zavařování. Žádný způsob konzervace potravin jako zavařování, sušení nebo mražení nevyužívá jen asi pětina lidí. Naproti tomu 60 procent lidí nějakým způsobem konzervuje ovoce a zeleninu, přičemž každý třetí to dělá nejen pro sebe, ale i pro příbuzné. Nejčastěji lidé vyrábí marmelády a džemy, nakládají okurky a zamrazují ovoce.

Ceny potraviny v Česku již delší dobu rostou a například zelenina v lednu u zemědělských výrobců podle Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 39,1 procenta. Ceny ovoce proti loňskému lednu klesly o 7,4 procenta. Podle Potravinářské komory ale není v současné době kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků prostor pro snižování cen potravin. Prezidentka komory Dana Večeřová koncem února uvedla, že náklady na výrobky se firmám meziročně zvedly o 50 až 80 procent a společnosti neměly prostor to promítnout do cen. Letos by ceny potravin mohly ještě mírně růst a postupně se stabilizovat v druhé polovině roku, uvedla komora.