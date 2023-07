Průzkum: Více než polovina českých nemovitostí je podpojištěná

Praha - V České republice je 53 procent všech uzavřených smluv na pojištění nemovitostí v současné době podpojištěno, a to jak u hlavních budov, tak také u vedlejších staveb, jako jsou pergoly, garáže nebo zahradní domky. Zároveň 13 procent Čechů nemá vůbec pojištěné své rodinné domy a 40 procent bytové jednotky. Vychází to z průzkumu finančně poradenské společnosti FinGO vytvořeného na základě 3000 dotázaných klientů. ČTK ho má k dispozici.

Podpojištění nemovitosti je situace, kdy je částka, na kterou je sjednáno pojištění nemovitosti nižší než hodnota na znovupořízení obdobné nové při totální škodě. To se může stát, když se cena nemovitostí zvýší, ale pojistné krytí zůstává stejné. Pokud je nemovitost podpojištěná a dojde k pojistné události, může to znamenat, že pojištěnec nedosáhne na dostatečné odškodnění, se kterým by se mu podařilo obnovit majetek do původního stavu.

K podpojištění nemovitostí dochází nyní podle specialistky na neživotní pojištění společnosti FinGO Ireny Jakobové v důsledku vysoké míry inflace. "Kvůli vzrůstajícím cenám stavebních materiálů, ale také rostoucím cenám práce snadno dojde k tomu, že stávající pojistná smlouva již není aktuální. Stávající pojistné smlouvy totiž s největší pravděpodobností obsahují nízké pojistné částky, čímž k podpojištění dochází," řekla Jakobová.

Podle průzkumu 36,6 procenta klientů situaci podpojištění svého majetku dobře nerozumí. Z průzkumu mezi poradci společnosti FinGO vyplynulo, že téměř 82 procent jejich klientů má sjednané komplexní pojištění, tedy nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti za škodu a 11,3 procenta klientů má pojištěnou pouze nemovitost, na kterou aktuálně čerpá hypotéku.

Řada lidí si své nemovitosti podle Jakobové vůbec nepojišťuje, protože neradi řeší nahodilost, na kterém je pojištění postaveno. Procento nepojištěných domů je pak oproti bytům mnohem menší hlavně kvůli pocitu jistoty, uvedla.

