Průzkum: Více než polovina Čechů nechce být na půjčku sama

Praha - Více než polovina lidí zvažujících půjčku by měla zájem o její sdílení s další osobou, nejčastěji se svým životním partnerem. Sdíleným půjčkám jsou přitom nejotevřenější mladí lidé a vysokoškoláci. Vyplývá to z průzkumu úvěrové společnosti Cofidis mezi 550 respondenty.

"Při rozhodování lidí o půjčce se potenciální žadatelé zajímají převážně o dvě věci. Vedle co nejvýhodnějších podmínek je to právě minimální riziko. Obě tato kritéria splňují tzv. sdílené půjčky.“ uvedl marketingový ředitel Cofidisu Cyril Křůpala.

Právě rozložení rizika je druhým nejčastějším důvodem, který lidé uvádějí jako důvod pro volbu sdílené půjčky. Vůbec nejvíce respondentů, přes 40 procent, se shoduje na tom, že pro ně sdílená půjčka znamená lepší podmínky a možnost dosáhnout na vyšší částku peněz.

Ačkoliv jsou sdílení Češi nakloněni, není jim lhostejné, s kým by si úvěr vzali. Klíčové jsou pro ně zejména rodinné vazby. K nejčastěji zmiňovaným osobám, se kterými by si respondenti úvěr vzali, jsou manželé či manželky (39 procent), respektive partneři a partnerky (34 procent). Téměř desetina lidí by si pak půjčila s jedním z rodičů. Naopak s nejlepším kamarádem by dávalo smysl vzít si půjčku pouze třem procentům. S kolegyní či kolegou by si nevzal půjčku nikdo.

Tento výsledek může souviset i s tím, že půjčka dává dotazovaným smysl zejména v případech, které se týkají investic do bydlení. O sdílenou půjčku na bydlení by měly zájem tři čtvrtiny respondentů, v případě rekonstrukce by spolužadatele ocenilo 64 procent. Následuje společná půjčka na pořízení auta (37 procent), vybavení domácnosti (21 procent) a také půjčka k zajištění vzdělání pro děti (12 procent). Naopak v případě pořízení dovolené, vánočních dárků nebo hobby vybavení by Češi volili spíše jiný způsob financování.