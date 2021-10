Průzkum: Více než dvě pětiny Poláků jsou pro referendum o členství Polska v EU

Varšava - Více než dvě pětiny Poláků podporují možnost vypsání referenda o členství Polska v Evropské unii. Téměř dvě třetiny by však v takovémto referendu hlasovaly pro setrvání země v EU. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury SW Research, které dnes zveřejnil webový portál polského listu Rzeczpospolita.

Respondenti v průzkumu odpovídali mimo jiné na otázku, zda by se podle jejich názoru mělo kvůli sporu Polska s Evropskou komisí konat referendum o členství v EU. Pro referendum se v průzkumu vyslovilo 42,6 procenta respondentů, proti bylo pouze 36,9 procenta. Zbývajících 20,5 procenta respondentů nemělo na otázku žádný názor.

Více než 64 procent respondentů by podle průzkumu hlasovalo pro setrvání v EU, zatímco proti by bylo jen necelých 15 procent. Zhruba 14 procent respondentů uvedlo, že neví, jak by hlasovalo. Zbývajících zhruba sedm procent by se podle průzkumu referenda nezúčastnilo.

Vleklý spor mezi Varšavou a Bruselem ohledně omezování nezávislosti polské justice se vyostřil tento měsíc, když polský ústavní soud zpochybnil slučitelnost některých článků unijních smluv s polským právem. Evropská komise reagovala prohlášením, že bude hájit nadřazenost práva EU všemi prostředky a europoslanci i někteří další evropští politici označili verdikt za první krok Polska na cestě z evropské sedmadvacítky.