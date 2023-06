Průzkum: Víc než polovina Čechů se v létě chystá na zahraniční dovolenou

Praha - Více než polovina Čechů se v letních měsících chystá na zahraniční dovolenou, zpravidla po Evropě. Drtivá většina volí méně rizikovou formu odpočinku, 13 procent lidí do svého programu zařazuje adrenalinové zážitky. Speciální pojistku pro adrenalinové sporty přitom volí čtvrtina z těch, který se na podobné dobrodružství chystají. Vyplývá to z červnového průzkumu společnosti ČPP Servis mezi tisícovkou respondentů.

Osm procent dotázaných se chystá zamířit mimo Evropu, 45 procent zůstane v Evropě. "Pouze 27 procent lidí má na adrenalinové sporty zřízenu speciální pojištění. Dalších 34 procent tvrdí, že jim adrenalinové sporty kryje standardní cestovní pojištění. Před cestou do zahraničí proto každému doporučujeme, aby si pečlivě zkontroloval, jaké aktivity jeho cestovní pojištění kryje. V některých typech pojištění totiž adrenalinové sporty zahrnuty nejsou vůbec, jiné mají jen základní pojistné limity,“ uvedl předseda sboru jednatelů ČPP Servis David Krňávek.

Zarážející je podle něj fakt, že 14 procent z těch, kteří se na nějaké adrenalinové aktivity chystají, nemá žádné cestovní pojištění. "Riziko je při těchto sportech logicky větší. Vedle nákladů na léčbu či převoz domů je zde i vysoké riziko nákladů na samotnou záchranu. Horolezectví nebo třeba rafting jsou často v nedostupných terénech, což znamená velké výdaje na záchrannou akci. Vymáhané náklady můžou lehce dosáhnout až milionů korun," upozornil Krňávek.

Právě horolezectví a vysokohorská turistika jsou nejoblíbenějšími způsoby akčnější dovolené, volí je téměř polovina z těch, kteří se na dobrodružnější dovolenou chystají. Velké oblibě se mezi Čechy tradičně těší i rafting a jiné formy jízdy na divoké vodě, následují různé formy motosportů, parašutismus a paragliding či bungee jumping. Stále oblíbenější je i potápění.

"Adrenalinové zážitky vyhledávají především mladí, čtvrtina z nich chce podobný program do letní dovolené zařadit. Zároveň také platí, že mladí lidé jsou méně odpovědní, věří, že se jim nic nestane a na cestovní pojištění nemyslí. Zatímco u starších lidí, kteří už mají zpravidla vlastní rodinu, cestuje bez pojištění do zahraničí jen desetina lidí, u mladých do 26 let je to až čtvrtina," uvedl Krňávek.

Cestovní ruch se vrací na předcovidovou úroveň, v posledním roce před epidemií zamířilo podle statistik do zahraničí 5,1 milionu obyvatel ČR.