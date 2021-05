Průzkum: Většina rodinných firem kvůli pandemii odložila či zrušila investice

Praha - Většina rodinných firem musela v důsledku koronavirové krize odložit nebo zrušit část plánovaných investic. Naprostá většina jich ale plánuje investovat do rozvoje firmy v následujících třech letech. Vyplývá to z jarního průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR mezi dvěma stovkami rodinných firem napříč obory a regiony ČR.

Čtvrtina rodinných firem považuje podle průzkumu svou situaci z hlediska odbytu na domácím trhu, obratu či ziskovosti firmy za lepší než před koronavirovou krizí. Dvě třetiny rodinných firem také uvádějí, že počet jejich zaměstnanců zůstal stejný jako před krizí.

Na 61 procent rodinných firem však muselo odložit nebo zrušit alespoň část plánovaných investic. Nejčastěji byly předmětem úspor investice do nových strojů a technologií či do rekonstrukce prostor. Právě do těchto oblastí naopak nejčastěji investovaly firmy, na jejichž investice neměla koronavirová krize vliv.

"Firmy mají nachystané investiční záměry, zajímavé je zaměření na zelené investice a energetické úspory. Investice do testování (na covid-19) byly hlavním neplánovaným výdajem rodinných firem. Dále proti původním plánům rodinné firmy investovaly více do marketingu a on-line komunikace. Majitelé ukázali, kde leží jejich priority, nejdříve zaměstnanci, a potom rozvoj obchodu," uvedl místopředseda představenstva asociace Libor Musil.

Pětina rodinných firem využila investičních pobídek od státu. Třetina firem pobídky zatím nevyužila s tím, že to mají v plánu. "Pokud spojí síly vláda a rodinné firmy, ekonomika ožije. Výsledky průzkumu jsou přímým návodem pro vládu, které oblasti investic by se aktuálně měly podpořit," dodal Musil.

Z průzkumu je patrné, že rodinné firmy prochází současnou pandemickou situací poměrně dobře, a právě kombinace podnikání a odpovědnost, jak za rodinu, tak také za své zaměstnance, zajišťuje určitou stabilitu i v dobách takovéto krize, míní ředitel firemního bankovnictví Equa bank Luboš Janoušek.

Z pandemické krize vyšly rodinné firmy jako vítězové, teď přichází období dalších zkoušek - zvládnutí obnovy a transformace pro digitální a udržitelný svět spojené s jejich doprovodným jevem, a to prudce rostoucími cenami komodit, upozornil ředitel Amper Market Viliam Grácz.

Téměř polovina zástupců rodinných firem je optimistická, co se týká výhledu na následujících 12 měsíců, ať už jde o celkovou ekonomickou situaci v ČR (48 procent) nebo ekonomickou situaci pro jejich firmy (51 procent). Naprostá většina rodinných firem (83 procent) také plánuje investovat do rozvoje firmy v následujících třech letech. Vyjma investic do strojů a rekonstrukce prostor plánují investovat do vzdělávání nových zaměstnanců či rozvoje produktů.