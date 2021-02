Průzkum: Většina průmyslových firem skončí za rok 2020 v zisku

Praha - Většina průmyslových firem skončí za rok 2020 v zisku. Koronavirová krize nejvíce zasáhla automobilový průmysl. Nižší než plánovaný zisk hlásí 63 procent firem z oboru. Nejvíce ztrátových firem je ve sklářském průmyslu a strojírenství. Vyplývá to z lednového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy mezi 162 průmyslovými podniky.

Na vyšší nebo plánovaný zisk dosáhne 45 procent firem. Nižší zisk než plánovaly, má 37 procent společností. Bez zisku či ve ztrátě skončí 12 procent podniků.

"S propadem zisku se potýkaly především velké firmy. U malých a středních firem už bylo více podniků ve ztrátě. Pro rok 2021 očekává třetina firem meziroční růst zisku a víc než čtvrtina firem jeho meziroční pokles. Ztrátu očekává desetina podniků. Nejvíce firem očekává růst zisku v automobilovém průmyslu. Pokles zisku předvídají firmy z chemického a sklářského průmyslu," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Právě firmy z chemického průmyslu mají i problémy se zakázkami. Zatímco až polovina strojírenských firem hlásí pro první čtvrtletí letošního roku růst zakázek, podnikům z chemického průmyslu zakázky ubývají. Jejich pokles hlásí dvě třetiny chemických firem. Sklářské firmy nejčastěji tvrdí, že se objem jejich zakázek nemění.

I přes krizi firmy nepřestávají investovat. Více peněz než loni plánuje letos investovat 37 procent podniků. Téměř čtvrtina firem plánuje vyšší investice než v předkrizovém roce 2019, týká se to hlavně firem z chemického průmyslu a strojírenství.

Firmy už nejsou tak pesimistické ohledně investic jako v roce 2020. Loni v červnu ještě skoro polovina firem tvrdila, že svoje investice na letošní rok omezí. Teď jsou optimističtější. "Řada podniků navíc pochopila, že díky investicím může být vůči dalším krizím odolnější," upozornil Hanák.

Navzdory optimistickým výhledům se ale firmy setkávají i s případy, kde jejich obchodní partneři nejsou schopni plnit závazky nebo už vyhlásili insolvenci. Z šetření vyplynulo, že se s takovým případem setkalo 43 procent firem.

Přes přetrvávající hospodářská omezení a restrikce většina firem letos neplánuje propouštět své zaměstnance. V průzkumu to uvedlo přes 60 procent podniků. Naopak osm procent firem letos chystá propouštění, obvykle do pěti procent pracovníků. Nejčastěji o propouštění uvažují firmy ze sklářského průmyslu. Téměř třetina firem se chystá najímat nové pracovníky. Týká se to hlavně velkých a středních firem, zejména těch z automobilového průmyslu, podotkl Hanák.

V souvislosti s chybějícími zaměstnanci firmy také čekají na možnost, kdy budou moci začít očkovat své pracovníky proti nemoci covid-19. Přes 90 procent firem má totiž v karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19 do desetiny zaměstnanců. Firmám chybí i pracovníci, kteří musejí být doma s dětmi na ošetřovném kvůli zavřeným školám.

Více než třetina podniků věří, že se díky očkování výrazné sníží nemocnost na pracovišti, další firmy očekávají, že díky tomu budou moct zrušit některá hygienická opatření ve svých provozech. Až 60 procent firem si od očkování pracovníků slibuje rychlejší proočkovanost celé populace a tím i rychlejší návrat k normálnímu životu, dodal Hanák.