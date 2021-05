Průzkum: Většina lidí si myslí, že by studenti měli vyjet do zahraničí

Praha - Dvě třetiny lidí si myslí, že by studenti měli vyjíždět na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí. Zhruba polovina lidí se domnívá, že tyto programy mají pozitivní dopad na tuzemskou ekonomiku a školství. Pětina dotazovaných absolvovala delší pobyt v zahraničí. Vyplývá to z průzkumu, který zadal Dům zahraniční spolupráce (DZS). Výsledky prezentovali jeho zástupci na dnešní tiskové konferenci.

Podle průzkumu vnímá pozitivně tyto studijní a pracovní zkušenosti 71 procent dotazovaných. Téměř 60 procent jasně podporuje výjezdy vysokoškoláků. Podle poloviny dotazovaných by tyto cesty měli absolvovat i studenti středních škol.

Průzkum dál ukázal, že 56 procent respondentů souhlasí s tím, že se člověk při pobytu v zahraničí naučí samostatnosti. Podle většiny dotazovaných pak má účast na mezinárodních aktivitách pozitivní dopad na budoucí pracovní podmínky lidí a jejich osobní rozvoj.

"Více než polovina dotazovaných uvedla, že vliv pobytů na ekonomiku je znatelný," podotkla Lucie Durcová z DZS. Zhruba 50 procent dotazovaných míní, že jsou zahraniční programy přínosem i pro rozvoj českého vzdělávacího systému. Pozitivní vliv těchto pobytů na různé oblasti podle Durcové častěji vnímají lidé nad 60 let a obyvatelé větších měst s dobrou životní úrovní.

Delší pobyt v zahraničí by si dokázali představit dva z pěti oslovených. Podle Durcové zpravidla šlo o lidi do 29 let, kteří měli alespoň středoškolské vzdělávání a pocházeli z rodin s dobrým socioekonomickým základem. Alespoň měsíc pak v zahraničí žila pětina dotazovaných. Polovina z nich podle průzkumu ovládá, minimálně na střední úrovni, nějaký cizí jazyk - nejčastěji angličtinu, ruštinu a němčinu.

Výzkum se podle DZS konal v březnu letošního roku, zúčastnilo se ho 1012 respondentů starších 15 let.