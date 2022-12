Průzkum: Většina lidí by zmírnila zákony o držení a pěstování konopí

Praha - Většina Čechů si myslí, že by se měla zmírnit současná legislativa týkající se držení a pěstování konopí. Dvě třetiny souhlasí s dekriminalizací konopí a tři čtvrtiny s regulovaným prodejem marihuany dospělým osobám. Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio pro občanskou iniciativu Charta 420, která podporuje snahu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila uvolnit za přísných podmínek trh s konopím.

Pro zmírnění či uvolnění zákonných podmínek týkající se konopí je 64 procent respondentů, čtvrtina lidí by současnou legislativu ponechala a tři procenta zpřísnila. K regulovanému prodeji marihuany lidem starším 18 let se přiklonilo 76 procent oslovených. S dekriminalizací, tedy aby pěstování a držení konopí nebylo legální, ale hrozil by za ně maximálně peněžitý trest, souhlasí 66 procent účastníků průzkumu. Pro zavedení monitorovaných seznamů uživatelů konopí je 64 procent lidí.

Myšlenku umožnit pěstování a držení marihuany pro léčebné účely podpořilo 59 procent účastníků průzkumu, 40 procent by ji povolilo pro využití v kosmetice a 22 procent pro relaxační účely. Zmírnit tresty za držení a pěstování konopí by chtěla pětina Čechů.

"Obecně se dá říci, že pro zmírnění jsou hlavně potenciální voliči Pirátů a Spolu, mladší lidé a lidí s vyšším vzděláním - i u nich ale převažuje opatrně pozitivní postoj," konstatovali autoři průzkumu.

Osobní zkušenost s marihuanou má 45 procent respondentů - ti jsou pak častěji pro zmírnění současného stavu. Uživatele konopí považuje za hrozbu 16 procent dotázaných, především lidé starší 65 let. Téměř čtyři pětiny dotázaných spojují konopí s jeho léčebnými účinky.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chystá zákon, který by umožnil v Česku za přísných podmínek legálně koupit marihuanu. Jeho věcný záměr by měly být hotový do konce března. Díky kontrolovanému trhu by stát mohl na daních ročně získat miliardy korun.

V Česku je nyní možné pěstovat technické konopí s malým množstvím omamné látky, s licencí pak i konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou vybraní lékaři, třeba pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Sám pro sebe člověk nesmí pěstovat víc než pět rostlin, jinak mu hrozí i vězení. Pěstování méně než pěti rostlin je pak přestupek. Trestné jsou i přechovávání víc než deseti gramů sušiny, výroba a jiné nakládání s omamnými látkami.

"Česká legislativa v otázce konopí nestíhá držet krok se současným vývojem ve společnosti. Věříme, že poslanci vyslyší názor neochvějné většiny českých občanů a zvednou ruku pro chystané legislativní změny," uvedl mluvčí Charty 420 Jakub Hussar.