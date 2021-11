Průzkum: Většina lidí by chtěla více informací o prezidentově zdraví

Praha - Téměř čtyři pětiny lidí v ČR si myslí, že by veřejnost měla být o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana informována více, než se v současnosti děje. Většina občanů negativně hodnotí i působení lidí z prezidentova blízkého okolí, přičemž nejhůře z toho vychází vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Jeho působení v posledních týdnech se nelíbí 71 procentům Čechů. Vyplynulo to z průzkumu agentury NMS Market Research, která jej provedla v první polovině listopadu mezi 1228 dotázanými staršími 18 let. ČTK má jeho výsledky k dispozici.

Informace o zdravotním stavu prezidenta Zemana, který byl do čtvrtečního rána víc než měsíc a půl v nemocnici kvůli chronickému onemocnění a vpodvečer se tam vrátil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, sleduje podle průzkumu 86 procent občanů. Podle 77 procent by se těchto informací mělo občanům dostávat více než nyní. Necelá pětina dotázaných si to naopak nemyslí.

Agentura se rovněž dotazovala na to, jak lidé vnímají současné působení lidí z blízkého okolí Zemana. Nejvíce lidí, 71 procent, v této souvislosti záporně hodnotilo Mynáře. Následoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, kterému dalo negativní vysvědčení 67 procent dotázaných. Šestapadesáti procentům lidí se pak nelíbí působení prezidentova ekonomického poradce Martina Nejedlého. "Na něj ale Češi mají názor méně často, 34 procent neví, jak ho hodnotit, nebo jeho působení nesleduje. Zatímco u prvních dvou je to pouze pětina," doplnil analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

O něco lepší pohled na Mynáře, Ovčáčka a Nejedlého mají podle Pavliše senioři nad 65 let. Tito dotázaní se v porovnání s ostatními generacemi i více zajímají o Zemanovo zdraví, 52 procent z nich se o ně dokonce zajímá intenzivně, uvedl Pavliš.