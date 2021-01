Průzkum: Většina firem v době pandemie nesnižovala mzdy

Praha - I když se v souvislosti s koronavirovou krizí často hovořilo o snižování mezd, odměn i benefitů, ve skutečnosti loni většina zaměstnavatelů k žádným změnám nepřistoupila. Na jaře nezměnilo mzdy 72 procent zaměstnavatelů, během podzimu 88 procent, vyplývá z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Podobná situace panovala i v případě zaměstnaneckých benefitů.

"Rok 2020 byl z pohledu vedení firem ve znamení opatrnosti a obezřetnějšího rozhodování týkajícího se investic. Zejména jarní vlna pandemie byla spojena s pocity nejistoty zaměstnavatelů i zaměstnanců, od září však začal postupně v řadách firem i lidí narůstat optimismus," komentoval výsledky ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

O pozitivních výhledech společností podle něj svědčí mimo jiné absence plánů týkajících se případných úprav mezd a zaměstnaneckých benefitů v nadcházejících měsících. Konkrétní plány v této oblasti má připravené necelá čtvrtina dotazovaných společností.

Mzdy zaměstnavatelé snižovali výjimečně, 12 procent snižovalo mzdy v době jarní vlny pandemie a pět procent v průběhu podzimní vlny. Z dat průzkumu však vyplývá, že ve valné většině případů šlo o dočasné snižování a mzdy se u těchto zaměstnavatelů už opět pohybují na úrovni před vypuknutím pandemie.

Podobná byla situace s odměnami a zaměstnaneckými benefity. Odměny se během pandemie neměnily u 70 procent společností, benefity zůstaly stejné u tří čtvrtin firem. Benefity snížila pětina zaměstnavatelů, tři procenta z nich objem poskytovaných benefitů vrátila na původní úroveň.

Více než polovina firem aktuálně nečeká v nejbližších měsících žádné změny v nastavení mezd. Změny k lepšímu očekává 15 procent společností, naopak negativní vývoj situace předpokládá desetina firem, upozornil Malo.

Převážná většina společností také uvedla, že v budoucnu neočekává žádné změny ani u odměn. Jejich navýšení čeká pouze desetina dotázaných, a to nejčastěji o méně než deset procent. Až 86 procent zaměstnavatelů pak neplánuje ani žádné změny zaměstnaneckých benefitů. O jejich snižování uvažovalo v listopadu pět procent firem, o navýšení devět procent. V obou případech šlo obvykle o změnu v rozmezí deseti procent původní hodnoty. Čtyři pětiny zaměstnavatelů, kteří v listopadu plánovali zvýšení benefitů, patří do výrobního sektoru.

Průzkum se uskutečnil ve dvou vlnách, a to v září a listopadu 2020. Do první fáze dotazování se zapojili respondenti ze 450 společností, do druhé 260 firem.