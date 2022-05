Průzkum: Většina firem by chtěla silnější kurz koruny, optimálně 24 Kč/EUR

Praha - Většina českých firem a podnikatelů by si přála silnější korunu. Celkem 54 procent firem má jako optimální kurz koruny k euru 24 Kč/EUR. Čtvrtina označila za nejlepší úroveň 22 Kč za euro. Vyplývá to z průzkumu ČSOB mezi 400 malými a středními firmami a živnostníky. V úterý koruna uzavřela na 24,61 Kč/EUR.

Třetina respondentů se v dotazování přiklonila ke kurzu 25 až 28 koruny za euro, zbylých 13 procent svou preferenci neuvedlo. "V době dotazování se kurz pohyboval kolem 25 korun za euro směrem na obě strany, spokojena s ním byla jen třetina firem a podnikatelů,“ uvedl výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

"Kurz mi nevyhovuje, protože dneska není optimální čas na vývoz,“ uvedl živnostník Miloš Řehák, dodavatel vybavení pro sklady a obchody. "Je to jak na houpačce nahoru, dolů. Těžké,“ doplnil personalista výrobce domácích spotřebičů Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí Miloslav Žemlička.

Kurzové zajištění využívá zhruba třetina vývozních firem, což je o něco více než loni. "Toto číslo by mělo být vyšší, protože trh je velmi rozkolísaný a každé dobré zajištění se počítá. Obchodní firmy by měly aktivně omezovat kurzové riziko, aby se mohly zaměřit i na další důležitá témata dneška, jako například zabezpečení provozního financování pro předzásobování díky poruchám v dodávkách či růstu cen, řešení opožděných plateb nebo investice do zaměstnanců,“ vysvětlil Prokop.

Průzkum uskutečnila agentura Datank pro skupinu ČSOB počátkem května v době, kdy se pohyboval kolem 25 koruny za euro.