Průzkum: Většina Američanů chce, aby byl Biden k Putinovi tvrdý

Washington - Většina Američanů si přeje, aby prezident Joe Biden byl na středečním summitu vůči svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi nesmlouvavý. Vyplývá to zprůzkumu agentury YouGov pro televizi CBS News. Osmapadesát procent respondentů si přeje, aby Biden vůči Putinovi zaujal tvrdý postoj, 42 procent se naopak domnívá, že by měl spíše dát najevo otevřenost ke spolupráci.

Na dotaz, jaká jsou nejdůležitější témata, která by měl Biden s Putinem probrat, 41 procent Američanů odpovědělo, že o jsou s Ruskem spojované kybernetické útoky proti Spojeným státům. Druhou nejčastější odpovědí byl tlak, který Rusko vyvíjí na své sousedy, což uvedlo 19 procent respondentů. Šestnáct procent zmínilo ruské vměšování do amerických voleb a 14 procent ruský jaderný program.

Zároveň mezi Američany podle průzkumu převažoval negativní názor na Putina, a to napříč lidmi z různých demografických skupin a s různými politickými názory. Pozitivně Putina vnímalo 11 procent respondentů, negativně 56 procent a 33 procent se nerozhodlo. Mezi demokraty byl přitom negativní názor na Putina silnější než u republikánů.

Jako spojence Rusko vnímala jen čtyři procenta respondentů, jako přátelskou zemi, ale nikoli spojence 31 procent. Devětatřicet procent respondentů Rusko považuje za zemi, která není přátelská a 25 procent jej vnímá jako nepřítele.

Průzkum byl proveden mezi 11. a 14. červnem a zúčastnilo se jej 2073 dospělých Američanů, statistická odchylka činí 2,6 procenta.

Biden nebyl příliš sdílný ohledně témat, která chce při středečním setkání probrat. "Už to (politiku) dělám hodně dlouho. To poslední, co by člověk dělal, je hovořit před světovým tiskem o tom, jaký postoj zaujme při klíčovém setkáním s dalším protivníkem a nebo s někým, kdo by mohl být protivníkem. To je to poslední, co udělám," řekl.