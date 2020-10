Průzkum: Ve slevách nakupuje 64 pct Češek zboží, které nepotřebuje

Praha - Zboží, které používá, ale aktuálně nepotřebuje, ve slevách často nakupuje 64 procent Češek. Akční cena přiměje čtvrtinu žen koupit i výrobky, které běžně nepoužívají. Aktivně slevy vyhledává nebo se o ně zajímá 58 procent žen, ve skupině do 29 let tak činí 68 procent zákaznic. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost dm drogerie markt, který má ČTK k dispozici.

Rozhodnutí o nákupu zboží v akci dělá zhruba polovina žen s předstihem, druhá půlka se rozhoduje až v obchodě. Plánování je bližší starším ženám. Záliba v akcích však nesmí ženám příliš zasahovat do volného času. Časová úspora je před finanční důležitější pro 53 procent Češek.

Data společnosti Nielsen ukazují, že podíl prodejů ve slevách v České republice se pohybuje kolem 55 procent a je jedním z nejvyšších v celé Evropě. Podobných čísel dosahuje Slovensko. Naopak v Rakousku nebo Polsku se pohybuje okolo 35 procent, v Německu je u 20 procent.

Co se týká situace v obchodních řetězcích, prodeje v akcích se podle Nielsenu po jarní vlně koronavirové krize vrátily v létě na téměř stejnou úroveň, které dosahovaly před pandemií. V souvislosti s aktuální situací a očekávaným prohloubením ekonomické krize experti očekávání jejich další posílení.

Mluvčí drogerií dm Jiří Peroutka uvedl, že pokud cenu u některého produktu dm drogerie sníží, platí to alespoň čtyři měsíce. Lidé si tak mohou produkty koupit až ve chvíli, kdy je skutečně potřebují, dodal.

Průzkum pro dm drogerie uskutečnila agentura STEM/MARK mezi více než 500 ženami ve věku 25 až 60 let.