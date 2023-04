Průzkum: V prezidentských volbách ve Francii by teď Le Penová Macrona porazila

Paříž - Pokud by se prezidentské volby ve Francii konaly dnes, lídryně krajní pravice Marine Le Penová by v nich porazila současnou hlavu státu, centristu Emmanuela Macrona. Vedla by v prvním kole a ve druhém by získala 55 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Elabe pro stanici BFM TV. Loni v dubnu Macron ve druhém kole porazil Le Penovou se ziskem 58,5 procenta, mandát francouzského prezidenta je pětiletý.

Macron a francouzská vláda premiérky Élisabeth Borneové stále více ztrácejí na popularitě. Zásadní vinu na tom nese jejich snaha prosadit důchodovou reformu, s níž však podle průzkumů značná část veřejnosti nesouhlasí. Napětí ve společnosti ještě vystupňovalo použití ústavního článku 49.3, na základě kterého vláda reformu prosadila silou, bez hlasování v dolní komoře parlamentu. Od poloviny ledna se tisíce Francouzů vydávají do ulic protestovat, další kolo stávek a demonstrací je ohlášeno na dnešek.

V prvním kole voleb by podle průzkumu nyní vyhrála Le Penová s 31 procenty hlasů, Macron by získal 23 procent. Loni přitom první kolo ovládl Macron s téměř 28 procenty a jeho soupeřka měla 23 procent hlasů. Na třetím místě byl loni a byl by i dnes kandidát levice Jean-Luc Mélenchon, který by teď získal zhruba o čtyři procentní body méně. Le Penová by získala více hlasů než loni mezi důchodci a u lidí žijících na předměstí velkých měst, u nichž tradičně není příliš oblíbená.

Macrona by letos volilo jen sedm z deseti jeho loňských podporovatelů; dva by nešli k volbám vůbec a jeden by dal hlas Le Penové, uvádí průzkum, který společnost Elabe provedla od 3. do 5. dubna. Odpovídalo v něm 1800 respondentů z celé Francie.