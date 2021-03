Průzkum: V OC 53 pct prodejen funguje jako výdejní místo

Praha - V obchodních centrech (OC) momentálně podle průzkumu funguje 53 procent prodejen jako výdejní místo pro objednávky z e-shopů. V kamenné prodejně lidé vyzvedávají v průměru každou pátou položku. Nejvíce službu využívají obchody se sportovním zbožím, knihkupectví a lékárny. O zřízení dočasného společného odběrového místa by mělo zájem 42 procent nájemců OC. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CBRE, který má ČTK k dispozici.

Centrálně zřízené odběrové místo případně boxy by nájemci OC uvítali především v době omezení provozu svých obchodů. Trvale by takové řešení využívala asi třetina prodejců. "Hlavním důvodem, proč někteří retaileři společnou iniciativu nepreferují, je snaha motivovat lidi k osobní návštěvě prodejny, což umožňuje poskytnout zážitek spojený s nakupováním, lépe budovat vztah se zákazníkem a nabídnout mu k prodeji další dodatečné zboží a služby," uvedl vedoucí týmu pronájmů maloobchodních prostor v?CBRE Jan Janáček. Pro zavedení vyhrazených parkovacích míst umožňujících rychlé vyzvednutí objednávek z e-shopu by byla třetina obchodníků.

Vlastní internetový obchod provozují v současné době podle průzkumu dvě třetiny nájemců OC, chtějí tak zmírnit propad tržeb kvůli nucenému uzavření v boji proti koronaviru. Navíc podle vedoucího oddělení maloobchodního sektoru a správy obchodních center v CBRE Tomáše Míčka třetina obchodů využívá on-line tržiště zavedených internetových prodejců. Nejčastěji, v 29 procentech případů, jde o e-shop Alza.cz, 19 procent obchodníků prodává přes Mall.cz, stejný počet využívá Rohlik.cz, služby Amazonu si vybrala desetina obchodníků.

O společný e-shop nájemců v rámci OC má zájem čtvrtina prodejců. "Ovšem 87 procent respondentů by uvítalo, pokud by webové stránky jednotlivých obchodních center měly funkcionalitu, která by fungovala jako rozcestník a směřovala zákazníky na e-shopy konkrétních nájemců. Z těch, co mají o tuto službu zájem, by pak téměř polovina byla ochotná tyto tržby zahrnout do obratů nájemní jednotky," řekl Míček.

Z průzkumu dále vyplývá, že třetina nájemců OC plánuje změny související s modernizací nebo zkvalitněním nákupů. Prodejci chtějí mimo jiné více zapojit digitální technologie - zavést samoobslužné terminály a bezkontaktní platbu, ale třeba i vylepšit nakupování ve svých e-shopech.

Společnost CBRE zajišťuje kompletní realitní a investiční služby. Průzkum uskutečnila v únoru, zapojilo se do něj přes 100 zástupců maloobchodních značek, které působí v tuzemských obchodních centrech.

Zákaz maloobchodního prodeje kvůli pandemii vláda vyhlásila nejprve loni 14. března. Menší prodejny mohly znovu otevřít 27. dubna, OC obnovila provoz 11. května. Další uzávěra trvala od 22. října do 2. prosince. Většina obchodů už znovu nemohla otevřít po Vánocích. Momentálně fungují jen vybrané prodejny jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, trafiky nebo květinářství.