Průzkum: V gruzínských volbách zatím vede vládnoucí strana

Tbilisi - V dnešních gruzínských komunálních volbách zatím vede vládnoucí strana Gruzínský sen se zhruba 47 procenty hlasů, vyplývá podle ruské agentury TASS z průzkumu provedeném společností Imedi mezi voliči u hlasovacích místností. O dnešních volbách se přitom hovořilo jako o zkoušce spokojenosti s vládnoucí stranou. Účast byla 51,9 procenta, uvedla po uzavření volebních místností představitelka ústřední volební komise.

Dnešnímu hlasování v pátek předcházelo zadržení bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho nedlouho po jeho návratu z exilu do vlasti. Exprezident se vrátil do Gruzie s vidinou, že krátce před volbami podpoří opozici. Ta doufá, že výsledek dnešního hlasování by mohl vést k předčasným volbám do parlamentu.

Hlavními soupeři ve volbách jsou vládnoucí Gruzínský sen a opoziční Sjednocené národní hnutí, založené Saakašvilim. Podle zmíněného exit pollu je Sjednocené národní hnutí zatím na druhém místě se zhruba 27 procenty hlasů.

Předvolební průzkumy podle AP ukázaly, že více než polovina voličů bývalé sovětské republiky nebyla před volbami rozhodnutá, komu dá svůj hlas. Úspěch opozice by přitom mohl zvýšit napětí kvůli případnému očekávání, že výsledek povede k předčasným celostátním volbám.

V Gruzii přetrvává politická krize od loňských parlamentních voleb. Opozice tvrdí, že hlasy byly zfalšovány, aby udržely Gruzínský sen u moci. Strana na jaře podepsala s opozicí dohodu, že pokud získá na komunální úrovni méně než 43 procent, budou uspořádány předčasné parlamentní volby. Dohodu pomohla zprostředkovat Evropská unie ve snaze ukončit napětí v Gruzii kvůli obavám o zachování demokracie. Gruzínský sen však později od dohody odstoupil.

Třiapadesátiletý Saakašvili posledních osm let strávil v exilu. V čele Gruzie stál od ledna 2004 do listopadu 2013 a z vlasti odcestoval několik dnů před vypršením mandátu. Vzápětí byl v nepřítomnosti stíhán za zneužití moci a následně také odsouzen ke třem letům vězení v případu vraždy pracovníka jedné gruzínské banky z roku 2006 a později také k šesti letům vězení v případu fyzického napadení gruzínského poslance z roku 2005.