Průzkum: V českých hospodách se snížil počet hostů i četnost jejich návštěv

Klatovy - Do českých restaurací chodí na pivo aspoň jednou za dva týdny polovina dospělých, v roce 2019 to byly téměř tři čtvrtiny. Před pandemií štamgasti zašli do oblíbené hospody v průměru devětkrát za měsíc, teď je to osm návštěv, vyplývá z aktuálního průzkumu Plzeňského Prazdroje, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Situace podle průzkumu přiměla restauratéry hledat cesty ke zlepšení služeb, což teď ještě hodně posílil růst inflace a pokles reálných výdělků.

"U nás se jednoznačně ukázalo, že klíčem ke zvýšení prodejů byli zaměstnanci. Je třeba, aby jídlo a nápoje aktivně nabízeli, a ne jen čekali, kdo si co objedná. Proškolení personálu dělá 80 až 90 procent úspěchu," řekl Pavel Chmelík, majitel Restaurace Žíznivej kozel v Klatovech.

Restaurace začínají výrazně víc bojovat o zákazníky. "Hlavním impulzem byl covid. Před ním se většina nemusela moc snažit se zlepšovat. Lidi byli. Hosté ale teď chodí méně často a pečlivě vybírají, kde a za co své peníze utratí," řekl obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz. Hospodští se stále víc ptají, jak zlepšit oblasti, které jim nefungují. Zájem o takzvanou diagnostiku hospod a o školení je od počátku roku obrovský, řekl řekl Jakub Zaoral, který má v Prazdroji rozvoj na starosti. Pivovar jim nabízí programy založené na analýzách i poradenství. Hospody, které jím projdou, hlásí podle Mráze růst tržeb i nové hosty. Své know-how chce nabídnout širokému okruhu restaurací v ČR.

Prazdroj jim začal pomáhat před deseti lety. Letos začal radit i s ekonomikou provozu až na úroveň položek v menu. Dále posuzuje kupní sílu v místě i atraktivitu pro přespolní i skladbu surovin. "Provedli jsme kompletní sken tří mimopražských hospod a jejich prodeje se zvýšily o 12 procent u piva, ale i u dalšího," řekl Zaoral. Hospoda u Bobra ve Frenštátu vidí největší přínos v ekonomice. "Zlepšili jsme nákupy, nákupní mix, omezili zbytečné prostoje personálu mimo špičky. Přes raketové zdražení vstupů jsme snížili náklady u kuchyně," řekl její jednatel Jaromír Rusek.

Prazdroj sleduje kvalitu jídla a piva, fungování a chování obsluhy, prostředí, i to, jak je viditelná nabídka, včetně internetu. Následně provede "diagnostiku" formou dvou návštěv v utajení. Hospoda pak dostane zdarma hodnocení i návrhy na vylepšení, na nichž se často Prazdroj finančně podílí.