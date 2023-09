Průzkum: Umělá inteligence patří podle 56 pct učitelů i do škol

Praha - Více než polovina českých učitelů je přesvědčena o tom, že umělá inteligence patří i do školství. Opačného názoru je 19 procent pedagogů. Nicméně podle 60 procent nejsou lidé na masové zavádění umělé inteligence připraveni a 47 procent soudí, že ve školství by sloužila žákům k podvádění. Vyplynulo to z výsledků studie, kterou mezi téměř 2200 učiteli udělala olomoucká Univerzita Palackého spolu s firmou Microsoft ČR a SR. Jejich zástupci o tom dnes informovali v tiskové zprávě.

V názorech na umělou inteligenci jsou učitelé podle autorů průzkumu rozpolceni. Pětatřicet procent pedagogů z ní má strach, naopak 30 procent ji za hrozbu nepovažuje. Podle 47 procent oslovených pedagogů využívání AI povede ke zhloupnutí lidí, zatímco 45,5 procenta ji považuje za pozitivní nástroj pro budoucí vývoj.

"Názory na využívání umělé inteligence mezi pedagogy, ale i vedením škol jsou velmi rozdílné, což se následně promítá do zcela odlišného přístupu k výuce a každodenní práci se studenty. Školy se také liší v nastavování pravidel pro využívání umělé inteligence," uvedl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že podle čtyř pětin oslovených zavádění umělé inteligence vyžaduje po učitelích nové znalosti a dovednosti v didaktice. Podobný podíl učitelů si myslí, že aplikace umělé inteligence promění způsob jejich práce. Na druhou stranu 78 procent pedagogů si nemyslí, že umělá inteligence zcela nahradí učitelskou profesi.

S umělou inteligencí v různých podobách v současné době pracuje přibližně třetina českých učitelů. Čtvrtina ji využívá při generování textů do výuky, pětina při překladech a zhruba 17 procent při přípravě testů. Co se týče jednotlivých nástrojů, nejčastěji si učitelé vyzkoušeli práci s ChatGPT.

Výzkumu v době od 25. dubna do 30. června se zúčastnilo 2175 pedagogů z celé republiky a jejich průměrný věk byl 46,5 let. Čtyři pětiny respondentů tvořili učitelé z prvního či druhého stupně základních škol. Na základních školách v ČR bylo podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce zhruba 92.800 vyučujících.