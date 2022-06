Průzkum ukázal, že 84 procent Tchajwanců nesouhlasí se principem jedné Číny

Tchaj-pej - Výrazná většina Tchajwanců nesouhlasí s tvrzením Pekingu, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny, informoval tchajwanský web Taipei Times s odkazem na průzkum veřejného mínění. Více než 83 procent obyvatel (z 23,5 milionu) se vyslovilo proti jednotě obou zemí a stejný podíl se ohradil proti tvrzení, že Tchaj-wan musí dodržovat princip jedné Číny. Výsledky průzkumu ve čtvrtek zveřejnila tchajwanská Rada pro záležitosti pevninské Číny (MAC).

Více než 90 procent dotazovaných se vyslovilo proti tomu, aby Čína vysílala na cvičení do blízkosti ostrova svá vojenská letadla a válečné lodě. Necelé tři čtvrtiny Tchajwanců také podpořily svou vládu, která odmítá uznat režim "jedna země, dva systémy", který Čína nyní prosazuje v Hongkongu a Macau. Obdobná část obyvatel by byla ochotna bránit suverenitu a demokracii Tchaj-wanu.

Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Podle oficiální politiky jedné Číny na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan přitom od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a přes tři dekády i demokratické zřízení, zatímco v pevninské Číně trvá režim jedné strany. Čína ostrovu hrozí ozbrojeným zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Případná obrana před čínskou invazí by byla podle analytiků pro Tchaj-wan náročnou operací s nejistým výsledkem.

V průzkumu se také valná většina obyvatel ostrova vymezila proti tomu, aby Peking zasahoval do snahy Tchaj-peje připojit se k Indopacifické soustavě pro ekonomický rozvoj (IPEF). Tchajwanci také z velké části souhlasí s tím, že Tchaj-wan a Čína si nejsou navzájem podřízeny.

Představitelé MAC zopakovali, že Tchaj-wan, který se oficiálně nazývá Čínská republika, je suverénní zemí a že Tchajwanci se staví proti principu jedné Číny, který prosazuje Peking, omezování mezinárodního operačního prostoru Tchaj-wanu a neustálým vojenským hrozbám, které podkopávají světový mír a bezpečnost.

Tchaj-pej má v plánu modernizovat potenciál sebeobrany země a prohloubit partnerství s USA, Japonskem a dalšími demokratickými zeměmi, jak uvádí jeho představitelé. Peking by měl také podle nich skončit s vojenským zastrašováním a uznat existenci Tchaj-wanu, aby umožnil pozitivní rozvoj vztahů mezi státy v průlivu.

Průzkum prováděla společnost Taiwan Real Survey Co od čtvrtka minulého týdne do neděle a zúčastnilo se jej 1070 respondentů ve věku nad 20 let.