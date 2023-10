Průzkum ukázal, kde lidem nejvíc chutná. První je Portoriko, zabodovalo i Česko

Londýn - Největší potěšení z jídla mají lidé v Portoriku, Řecku a Norsku, naopak nejméně chutná obyvatelům Sierry Leone a Konga. Vyplývá to z průzkumu společnosti Gallup, která se ptala respondentů ve 142 zemích světa na to, jestli si pochutnali na tom, co měli v poslední době na talíři. Na předních místech žebříčku skončilo i Česko, které předběhlo i takové kulinární velmoci jako jsou Thajsko, Indie či Libanon. V ČR odpovědělo 96 procent lidí, že jim jídlo chutná, 85 procent lidí pak ohodnotilo svoji stravu jako převážně zdravou.

Autoři průzkumu, který vznikl pro organizaci Planet Earth Foundation, sledovali, jak pocit ohledně jídla ovlivňuje celkovou spokojenost lidí. Jejich závěrem je, že ti, kdo si více pochutnávají, mají i lepší pocit ze života.

"Tento výzkum je pokud vím první na světě, který využívá globální data, aby vyjasnil silnou souvislost mezi jídlem a spokojeností," uvedl Jošiki Išikawa z Planet Earth Foundation. Výsledky dotazování ale nejsou reprezentativní, protože celkově autoři průzkumu získali odpovědi od tisícovky lidí, z každé země jich tedy odpovídalo pouze několik.

"Jednotlivci, kteří pociťují, že mají v jídle dost na výběr a konzumují jídlo, které jim chutná a je výživné, mají s podstatně vyšší pravděpodobností větší pocit spokojenosti než ti, kteří takto jídlo nehodnotí. A to i v případě, kdy zapojíme další faktory, které spojenost ovlivňují, jako jsou výše příjmu, vzdělání nebo věk," konstatovali autoři výzkumu.

Česko skončilo v pořadí zemí, kde lidé hodnotí stravu jako různorodou, zdravou a chutnou, v první třicítce. Ve spodní části pořadí se ocitly zejména africké státy, z evropských zemí pak například Chorvatsko, Litva nebo Srbsko.