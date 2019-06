Průzkum: Učitelé často neví, jak ve třídě vzniká šikana

Praha - Učitelé často neví, jak ve třídě vzniká šikana a jak při ní postupovat. Vyplynulo to z průzkumu projektu Škola pro všechny, podle kterého si děti často stěžují například na slovní útoky spolužáků a vyčleňování z kolektivu. Chybějící znalosti o šikaně si vyučující mohou doplnit v programech celoživotního vzdělávání. Školy se mohou zapojit například do programu Minimalizace šikany, řekl dnes na konferenci k projektu Škola pro všechny manažer programu Milan Kotík.

Podle Kotíka projekt ukázal, že ačkoli učitelé považují rozvíjení sociálních dovedností dětí za důležité, ve skutečnosti se jim ve výuce věnují méně, než by bylo třeba. Schopnosti navazování přátelských vztahů, vzájemného respektu, asertivity a řešení konfliktů jsou přitom podle něj důležité pro dobré klima ve třídě.

Z průzkumu, kterého se v projektu Škola pro všechny účastnilo celkem 3710 žáků ve věku od deseti do 18 let ve 20 různých školách, vyplynulo, že nejhůře děti vnímají verbální projevy spolužáků. Školáci podle Kotíka často uváděli, že nikdo neocení, když se jim něco povede, a naopak se jim ostatní posmívají, když se jim něco nepovede. Upozornil, že by si toho učitelé měli více všímat. Verbální útoky sice nemusí být součástí cíleného ubližování, ale zvyšují riziko jeho vzniku.

Zhruba šestina dětí podle Kotíka také uvedla, že ve třídě nemá žádného kamaráda. Podle něj jde o poměrně častý jev, který se může vyskytovat ve většině škol. Vyučující by proto měli pravidelně zjišťovat, zda kolektiv ve třídě někoho nevylučuje a zda se děti navzájem dostatečně propojují a poznávají, řekl Kotík.

"Učitelé neznají proces šikany, jak to postupuje, tedy dynamiku toho jevu," uvedl. Podle něj by školy tomu měly věnovat víc pozornosti. Pomoc jim nabízí například právě program Minimalizace šikany, který funguje od roku 2005.

"Naším největším úsilím je změna postojů, aby pedagogové ve škole si řekli, že toto je důležitá součást toho, co dělají a dali tomu v mnohých případech a konkrétních situacích ve škole přednost před vyučováním nějakých obsahů," řekl. Podle něj je důležitější to, aby se z dětí ve škole stávali lepší lidé, než to, aby měli všechny požadované znalosti.

Projekt Škola pro všechny začal v říjnu 2017, podpořil ho magistrát hlavního města. Jeho cílem bylo snížit projevy netolerance, násilí a šikany v minimálně 20 školách a vyškolit 400 pedagogů pro práci s různorodými skupinami dětí s důrazem na vzájemný respekt. Projekt má skončit na konci letošního července.