Průzkum: U testování firmám vadí hlavně dodatečné náklady

Praha - U povinného testování považuje podle průzkumu Hospodářské komory (HK) 52 procent firem za problém dodatečné náklady. Komplikace v provozu a organizaci práce v souvislosti s testováním vadí 30 procentům podniků, 18 procent se potýká s nedostatkem testů pro samotestování. Vyplývá to z průzkumu HK, který má ČTK k dispozici.

Nejspolehlivější testy bez ohledu na cenu se snaží zajišťovat pro zaměstnance polovina firem, nejlevnější vítězí u 11 procent společností. S neochotou podrobit se povinnému testování se u svých zaměstnanců setkala desetina firem. Podíl odhalených pozitivních případů z celkového počtu testovaných v podnicích nad 50 pracovníků dosahuje 0,73 procenta.

Podniky způsoby testování zaměstnanců kombinují, zhruba tři čtvrtiny firem podle průzkumu používají antigenní testy a testování provádějí na pracovišti. Samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště uskutečňuje čtvrtina firem. Přes veřejná testovací centra testování zajišťuje 16 procent společností.

Kromě nákladů na personální zabezpečení testování a administrativu podniky podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého zatěžuje vysoká cena testů. Firmy by měly mít možnost na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Nárokovat si budou smět maximálně čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Průměrná cena testů je ale podle komory mnohem vyšší. Příspěvek by tak měl být podle Dlouhého alespoň 100 korun. Úhrada by se pak měla upravovat podle cen na trhu, uvedl.

Vláda uvažuje o zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva za týden. V souvislosti s tím by měla být upravena i dotace na test. Návrh řešení má v pondělí vládě předložit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), řekl ve čtvrtek.

Průzkum HK uskutečnila mezi 15. a 17. březnem, zúčastnilo se ho 565 firem, které zaměstnávají 271.550 lidí. U podniků nad 250 zaměstnanců činil podíl záchytu koronaviru 0,69 procenta, u společností s 50 až 249 pracovníky dosáhl 0,92 procenta.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Nově jsou zapojeny i malé společnosti s 10 až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor. Podle Havlíčka se díky tomu každý týden testům podrobí půl milionu pracovníků.