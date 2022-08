Průzkum: Tři čtvrtiny rodičů musí omezit výdaje spojené se školou dětí

Praha - Téměř tři čtvrtiny rodičů musí omezit výdaje spojené se školou dětí. Volnočasové aktivity a kroužky, do jejichž cen se zřejmě promítnou drahé energie, plánuje dopřát dětem méně než polovina rodičů. Každý desátý rodič je nucen omezit stravování dětí ve škole. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro poskytovatele krátkodobých půjček Provident Financial mezi 800 respondenty.

Rodiče odhadují, že v průměru za pomůcky letos zaplatí okolo 3000 Kč. Zhruba tři z deseti rodičů chtějí na tyto účely využít peníze, které dostanou z dávek v hmotné nouzi nebo mimořádného státního příspěvku 5000 Kč na dítě. Dohromady Češi za školní pomůcky letos utratí přes tři miliardy korun. V celkových výdajích spojených se školou představuje tato položka méně než polovinu.

Září je obdobím, kdy je třeba uhradit dopředu většinu výdajů na celé pololetí. Jde například o kroužky, družinu, příspěvky pro sdružení rodičů a přátel školy nebo mimoškolní výuku jazyků. Téměř čtvrtina rodičů uvedla, že budou muset zaplatit přes 4000 Kč za školáka. Asi 29 procent rodičů utratí mezi 2000 až 4000 Kč za dítě.

Před začátkem prvního pololetí minulého školního roku plánovalo dopřát svým dětem nějakou volnočasovou aktivitu více než 70 procent rodičů, na začátku druhého pololetí to bylo 60 procent rodičů. "Budoucnost pro provozovatele volnočasových aktivit je nyní velmi nejistá. Zdražení energií budou muset promítnout do svých cen téměř všichni organizátoři. Sportovní kluby už avizují, že nemají na provoz a zřejmě se k nim přidají další organizace. Může se to dotknout i těch, které tradičně dětem poskytují finančně nenáročné trávení volného času, jako je Skaut nebo Sokol,“ uvedla mluvčí Providentu Kateřina Jarošová.

Přestože on-line obchody mají mnohem širší nabídku školních pomůcek, rodiče upřednostňují nákupy v kamenných prodejnách. Pouze 12 procent rodičů nakupuje pomůcky na internetu. Proti tomu některý z typů kamenné prodejny, ať již jde o papírnictví nebo supermarket, upřednostňuje 68 procent nakupujících.

Rozdílná situace panuje při nákupu učebnic. Kromě případů, kdy je děti dostávají přímo ve škole, učebnice na internetu nakupuje téměř polovina rodičů. Do kamenného obchodu pro ně zamíří třetina rodičů a zbytek si děti koupí od svých starších spolužáků nebo je zdědí od někoho v rodině. Mezi rodinné příslušníky také nejčastěji putují pomůcky a knihy, které již starší školáci nepotřebují, jde o 51 procent případů. Relativně málo lidí nepotřebné učebnice prodává, dělá to pouze 17 procent respondentů. Pětina je daruje potřebným.