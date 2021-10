Průzkum: Tři čtvrtiny českých řidiček si neumí představit život bez auta

Praha - Pro tři čtvrtiny českých řidiček je auto nepostradatelnou součástí každodenního života. Při koupi auta je pak zajímá hlavně cena a provozní náklady. Ukázal to průzkum společnosti Volkswagen Financial Services. Podle něj by si každá čtvrtá řidička za řízení dala jedničku, třetina se naopak setkala s posměchem, že za volantem sedí žena.

Bez auta si podle průzkumu neumí život představit 77 procent řidiček. Představuje pro ně hlavně pohodlné cestování za koníčky, vzděláním i zážitky, každé třetí ženě auto dává pocit svobody. Jako nutné zlo naopak označilo pořízení vozu sedm procent respondentek, a to například kvůli chybějící veřejné hromadné dopravy.

Polovina dotázaných žen zhodnotila své řidičské schopnosti jako průměrné, každá čtvrtá by si za ně dala výbornou. Vůbec nejhůře se vidí řidičky starší 65 let, mezi kterými pětina o sobě tvrdí, že má téměř nulové řidičské schopnosti. Třetina žen pak uvedla, že se kvůli řidičským schopnostem stala terčem posměchu, nejčastěji od neznámých lidí. Výjimkou ale nejsou ani předsudky od rodiny nebo známých, kterým čelila každá pátá řidička.

Rozhodujícím faktorem při koupi vozu je podle průzkumu pro 94 procent Češek cena, následovaná provozními náklady a spotřebou paliva. Nejméně jim podle odpovědí záleží na doplňkové výbavě v podobě jízdních asistentů, vyhřívání sedadel nebo šíři servisní sítě.

U rozhodování o tom, jaké auto si domácnost pořídí, má v pětině případů poslední slovo žena, ve stejné množství případů jejich partner a ve zbytku jde o společné rozhodnutí. U mladších párů o pořízení vozu rozhodují častěji ženy, u starších je to naopak. Ženy častěji rozhodují o barvě, velikosti kufru nebo počtu sedadel, zatímco jejich partneři většinou volí typ motoru nebo konkrétní položky výbavy. Servis vozidla si samy zařizují tři čtvrtiny řidiček.

Velké rozdíly mezi respondentkami zaznamenal průzkum v oblasti financování vozu. Přibližně každá pátá žena svůj první vůz dostala, o něco větší počet řidiček svůj první vůz pořídil za pomoci finančních společností. Zbytek využil postupně ustupující nákup za hotové. Zájem o jiné formy financování ale postupně roste, v posledních letech se mezi ženami například zdvojnásobil na zhruba 12 procent zájem o operativní leasing. "Ilustruje to trend postupného přechodu od potřeby automobil vlastnit k tomu ho užívat. Česká republika tak pomalu dohání západní trendy," uvedl jednatel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.

Průzkum společnosti se uskutečnil letos v létě prostřednictvím Instant Research a zúčastnilo se ho 500 českých řidiček.