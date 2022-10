Průzkum: Tři čtvrtiny Američanů si myslí, že by USA měly nadále podporovat Kyjev

Washington - Téměř tři čtvrtiny Američanů si myslí, že by Spojené státy měly nadále podporovat Ukrajinu, navzdory ruským hrozbám o možném použití jaderných zbraní k ochraně svého území. Vyplynulo to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos pro agenturu Reuters.

Výsledky průzkumu naznačily, že prezident Joe Biden má i nadále podporu, pokud jde o poskytování pomoci Ukrajině, ať již se jedná o zbraňové systémy, výcvik či další vojenskou pomoc pro vládu prezidenta Volodymyra Zelenského. To vše navzdory obavám, že by se válka mohla vyostřit, jestliže Ukrajina získá zbraně dlouhého doletu, které by mohly zasáhnout Rusko.

Internetového průzkumu se zúčastnilo 1005 Američanů. 73 procent z nich souhlasilo s tím, že by USA měly pokračovat v podpoře Ukrajiny. Byli mezi nimi jak demokraté, tak republikáni, nicméně více podpory bylo vidět mezi Bidenovými demokraty (81 procent) oproti republikánům (66 procent). 66 procent respondentů pak uvedlo, že by měl Washington Ukrajině poskytovat zbraně. Ještě v srpnu s tím souhlasilo jen 51 procent dotazovaných.

Spojené státy již poskytly Ukrajině pomoc v hodnotě více než 16,8 miliardy dolarů (416 miliardy Kč). V úterý prezident Biden přislíbil další balík pomoci za 625 milionů dolarů (15,4 miliardy Kč). Jeho součástí budou další zbraně a vojenská technika, včetně salvových raketometů HIMARS.