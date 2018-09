Praha - Třetina Čechů by se ráda vypravila na dovolenou do vesmíru, necelou polovinu by lákala možnost létat na Mars. Téměř 60 procent lidí si umí představit lékařské zákroky vedené plně automatizovanými roboty. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro technologický festival Future Port Prague, který se uskuteční 6. a 7. září v areálu tržnice v Holešovicích.

Podle tří čtvrtin Čechů se technologie vyvíjejí správným směrem a více než 80 procent lidí v nich vidí usnadnění života. "Více než čtvrtina populace se o technologie aktivně zajímá a další dvě čtvrtiny mají o jejich rozvoji povědomí. Takový zdravý přístup mě příjemně překvapil. Je to dobrý začátek, i když potenciál Česka v digitalizaci a využití technologií určitě ještě zdaleka nevyužíváme," poznamenal Martin Holečko, zakladatel festivalu Future Port Prague a spoluzakladatel skupiny Etnetera Group.

Zároveň se ale téměř 60 procent respondentů spíše nebo rozhodně domnívá, že technologie představují pro svět riziko. Za největší hrozby Češi považují zneužití a vymknutí se kontrole nebo závislost a problém při výpadku.

"Ženy mají větší strach z dopadů na lidské zdraví a vývoj dětí, mezilidskou komunikaci a ztrátu pracovních míst. Naopak muži se zase více obávají umělé inteligence. O technologické hrozbě jsou nejsilněji přesvědčení lidé mladší než 30 let," uvádí tisková zpráva festivalu.

Přestože by si téměř šest z deseti lidí dovedlo představit operaci vedenou robotem, povědomí o inovacích ve zdravotnictví není vysoké. "Téměř dvě třetiny lidí neví o technologiích, které umí diagnostikovat choroby a ještě méně lidí zná technologie prodlužující lidský život," píše se ve zprávě.

Právě ve zdravotnictví je ale technologický pokrok mezi Čechy nejžádanější, ocenilo by ho více než 70 procent dotázaných. Pomoci by v budoucnu vynálezy měly též v energetice nebo mobilitě a dopravě. Mezi technologie, které by lidé rádi měli v domácnosti, řadili cirkulaci čerstvého vzduchu či samoobslužný vysavač.

Průzkumu se mezi 14. a 20. srpnem zúčastnilo 510 respondentů. Future Port Prague hostí open-air festival technologií budoucnosti i vizionářskou konferenci za účasti světových řečníků. Návštěvníkům bude mimo jiné představena Formule E od společnosti ABB, sloužící jako soutěžní platforma pro závody výhradně elektricky poháněných monopostů. Proti loňskému ročníku na akci nově přibylo sympozium o etice v umělé inteligenci a série praktických workshopů.