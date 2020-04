Průzkum: Téměř třetina zdravotně postižených nemá dostupnou péči

Praha - Téměř třetina lidí s postižením či chronickým onemocněním, kteří se neobejdou bez pomoci, nemá nyní kvůli nařízeným omezením proti šíření koronaviru dostupnou péči. Omezeně se k ní dostane šest z deseti potřebných. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes na tiskové konferenci zveřejnila Aliance pro individualizovanou podporu (AIP). Podle ní by bylo potřeba mimo jiné posílit služby v terénu a zajistit ochranné pomůcky i testování.

Do průzkumu se zapojilo 244 lidí. Většinu z nich tvořili postižení, nemocní a pečující, malou část pak pracovníci sociálních služeb a spolků na pomoc potřebným. Zhruba 90 procent dotázaných uvedlo, že kvůli nařízeným omezením je dostupnost péče omezená. Podle 44 procent respondentů je k ní omezený přístup částečně, podle 17 procent výrazně a téměř třetina lidí se k ní nedostane vůbec. Týká se to sociálních a zdravotních služeb, ale i pomoci blízkých a dobrovolníků. Zhruba polovina dotázaných také uvedla, že zřejmě brzy nezvládnou hradit potraviny, léky či nezbytné služby. Pětina odpověděla, že se v nejbližší době bez finanční pomoci neobejde.

"Na některých místech ČR není zajištěna dostupnost služeb, aby lidé se zdravotním postižením či chronickým onemocněním mohli vést důstojný život, byť v izolaci. Několik týdnů jsou zavřené sociální a rehabilitační služby, speciální školy. Tento stav je nadále neúnosný," uvedla předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková. Podle expertů je velká část pečujících na hranici svých psychických, fyzických i finančních sil a je potřeba, aby ministerstva i obce problém řešily.

Aliance zastřešuje čtyři desítky expertů a organizací na pomoc postiženým. Výsledky průzkumu před velikonočními svátky poslala vládě, krizovému štábu, ministerstvům, krajům a dalším institucím. Na reakce zatím čeká.

"Z veřejného prostoru ale nevidíme zprávu o tom, že by někdo z institucí vnímal, že je tu veliká skupina lidí, kteří jsou ohroženi jak nákazou, tak i výpadky péče," uvedla výkonná ředitelka aliance Agáta Jankovská.

Aliance navrhuje, aby v regionech vznikla koordinační místa, která by potřeby v oblasti zmapovala. Nezbytné je podle expertů zajištění dostupných služeb a asistence, dostatku ochranných pomůcek i testování. Dostatečný přístup by měl být také ke zdravotní péči. Mnozí oslabení lidé s postižením či chronickou nemocí se nyní obávají kvůli možné nákaze jezdit do nemocnic či využívat hromadnou dopravu. Schází jim také rehabilitace i jiná péče. Pro děti se speciálními potřebami je nutné zajistit podpůrná opatření, do domácností by mohli docházet pedagogičtí asistenti, radí experti. Se zástupci resortů i kraji chtějí o řešení jednat.