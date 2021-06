Průzkum: Svého otce na Den otců někdy obdaroval zhruba každý třetí Čech

Praha - Svého otce na Den otců podle průzkumu společnosti Albert někdy obdaroval zhruba každý třetí Čech. Slaví ho především mladší generace, nejvíce lidé od 18 do 26 let. Favoritem mezi hmotnými dárky pro otce jsou piva, hlavně pivní speciály nebo piva z minipivovarů. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici. Den otců každoročně připadá na třetí červnovou neděli, letos se tak bude slavit 20. června. Průzkum společnost Albert provedla v květnu prostřednictvím služby Instant Research agentury Ipsos a účastnilo se ho 525 lidí.

Oslavám Dne otců je nakloněno 54 procent respondentů mezi 18 až 26 lety. Ve věkovém rozmezí 27 až 35 let ho slaví 47 procent lidí. Čím starší Češi jsou, tím méně je u nich původně zámořský svátek zakořeněný. Do jeho oslav se někdy zapojilo 37 procent lidí mezi 36 až 44 lety, 22 procent respondentů ve věku 45 až 53 let a 21 procent Čechů, kterým je 54 až 65 let.

Průzkum dále ukázal, že nejčastěji lidé otce obdarovávají společně stráveným časem, například výletem. Při nákupu hmotných darů vybírají kromě piva také destiláty, případně slané a sladké delikatesy.

Zapojení mužů do péče o děti se podle Ligy otevřených mužů za posledních deset let výrazně zvýšilo. V případě návštěvy dětského lékaře nebo večerní hygiena dětí je jejich zapojení ve srovnání s rokem 2010 více než dvojnásobné, uvedl ředitel ligy Josef Petr.

Den otců se poprvé slavil v červnu 1910 v americkém městečku Spokane ve státě Washington. Tradici založila Sonora Smartová Doddová na počest svého otce, který ji a její bratry po smrti jejich matky sám vychoval. Nápad se zrodil při mši na Den matek. Zakladatelka mínila, že by si ocenění za péči zasloužili i muži, kteří se odpovědně a s láskou starají o své potomky a rodiny. Postupně se svátek rozšířil do desítek zemí světa. Někde se ale slaví v jiném než červnovém termínu a oslavy mívají také různou podobu.