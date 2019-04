Praha - Tradici, kdy muži šlehají ženy pomlázkou, si užívá a ráda se nechá vyšlehat necelá třetina žen. Naopak třem pětinám není tato tradice příjemná, ale "přežijí to". Necelá desetina žen pak na sebe nenechá sáhnout. Naopak muže šlehání pomlázkou baví, že je to "fajn tradice" míní 57 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio, kterého se zúčastnilo 245 mužů a 255 žen. Pomlázka symbolizuje mládí, svěžest a zdraví, které má děvčatům a ženám při šlehání předávat. Pro mnohé, zvláště cizince, je ale tento zvyk nepochopitelný, považují ho za machistický a barbarský.

Téměř dvě pětiny žen zažily někdy při velikonočním šlehání bolest, třetině zůstaly modřiny a 15 procent se cítilo při šlehání poníženě a mělo strach a desetinu dohnala daná situace k slzám. Skoro čtyři pětiny žen ale uvedly, že se tak událo již dříve, spíš v jejich dětství a mládí.

Muži řadí šlehání pomlázkou mezi nejvíce dodržované tradice, letos se tak chystá učinit 58 procent Čechů. Téměř polovina mužů však přiznává, že pomlázku uplést neumí. Ženy ctí z tradic nejčastěji pečení beránka či mazance (63 procent) a malovaní vajíček (62 procent). Návštěvu kostela o velikonočních svátcích plánuje letos 16 procent mužů a 11 procent žen.

Zejména na Moravě dodnes také nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit. Ženy se chystá podle průzkumu polévat 15 procent mužů, obráceně, tedy polévání mužů plánuje na Velikonoční pondělí necelá desetina žen.

Zhruba stejně mužů a žen, přibližně čtvrtina, se v nadcházejících dnech nechystá zúčastnit velikonočních akcí v okolí bydliště. Někteří mají Velikonoce spojené zejména s volnem a vyrážejí na výlety do přírody.