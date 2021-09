Průzkum: Školy ani rodiče často neví, jak mají s dětmi mluvit o umírání

Praha - Učitelé i rodiče mají potíže mluvit s dětmi o umírání a smrti. Většina se jich shoduje, že je potřeba o tom hovořit víc otevřeně, často ale neví jak. Připravená se na to necítí asi polovina dospělých. Zhruba 72 procent pedagogů a 57 procent rodičů by chtělo téma zařadit do výuky. Škola by podle nich měla dětem vysvětlit například to, že smrt je přirozenou součástí života nebo jak se chovat k těžce nemocným. Vyplývá to z průzkumu, který dnes představili zástupci společnosti Cesta domů. Podle nich děti téma smrti přirozeně zajímá. Společnost proto připravila novou publikaci Slon u tabule s radami, jak s nimi tyto záležitosti probrat.

Průzkumu se zúčastnilo 1036 učitelů a 1008 rodičů dětí ve věku povinné školní docházky. Provedla ho agentura STEM/MARK s podporou nadačního fondu Abakus. Společnost Cesta domů, která ho zadala, podporuje nevyléčitelně nemocné v domácím hospici a usiluje o zlepšení podmínek pro umírající v Česku.

Podle průzkumu se zhruba polovina učitelů setkala s nutností řešit situaci spojenou s úmrtím nebo umíráním v rodině žáka nebo někoho ze školy. Většina škol se tím ale příliš nezabývala a ve čtyřech procentech škol o tom s žáky nikdo nepromluvil. Ve výuce má téma smrti a umírání 62 procent základních škol na druhém stupni a 34 procent nižších stupňů víceletých gymnázií. Zhruba pětina škol se tématu vyhýbá.

Pro to, aby bylo součástí výuky, se v průzkumu vyslovilo 72 procent učitelů. Za vhodné předměty označili nejčastěji rodinnou či občanskou výchovu nebo výchovu ke zdraví. Jen pět procent pedagogů ale uvedlo, že je připraveno o smrti s dětmi mluvit. Dvě třetiny dotázaných se shodly, že by se problematika umírání měla zařadit i do povinného vzdělávání budoucích učitelů. Za žádoucí to považují hlavně mladší pedagogové.

Názor, že by se mělo o umírání ve společnosti komunikovat otevřeněji, sdílelo také 80 procent rodičů. V době docházky do základní školy se podle průzkumu dotklo umírání někoho blízkého 40 procent žáků. Polovina rodičů přitom v takové situaci měla obavy o tom s dětmi mluvit. Kolem 57 procent dotázaných by chtělo, aby se problematika konce života zařadila do školního učiva. Škola by podle nich měla dětem vysvětlit, že smrt je přirozenou součástí života, jak předcházet sebevraždám, jak se vyrovnat s úmrtím blízkého člověka nebo jak se chovat k těžce nemocným.

Pokud v rodině dítěte někdo zemře, dozví se to škola od rodičů ve čtvrtině případů. V Praze jen v 18 procentech případů. V případě, že rodina školu informuje, hodnotí přístup vyučujících převážně pozitivně, ukázal průzkum.

K tomu, že chodí na pohřby, se v něm přihlásilo 78 procent dotázaných. Z nich 60 procent by na pohřeb vzala i své dítě. Jako hlavní důvod uvedli, že je to přirozené. Ti, co by to neudělali, argumentovali, že by to pro jejich potomky bylo stresující a nevhodné. Zhruba 45 procent rovněž uvedlo, že téma umírání nepatří ani do knih pro děti. Pro koupi takové literatury se vyslovilo 36 procent respondentů.